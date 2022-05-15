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ABD’de Ülke Çapında Kürtaj Hakkı Gösterileri

14.05.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de hak savunucuları kürtaj hakları kısıtlamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlayan girişimleri protesto etti. Ülke genelinde birçok kentte binlerce kişinin katıldığı protestoların önümüzdeki aylarda ‘Yaz Öfkesi’ adıyla her hafta Cumartesi günleri düzenlenmesi bekleniyor

ABD’de Ülke Çapında Kürtaj Hakkı Gösterileri

ABD’de hak savunucuları kürtaj hakları kısıtlamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlayan girişimleri protesto etti. Ülke genelinde birçok kentte binlerce kişinin katıldığı protestoların önümüzdeki aylarda ‘Yaz Öfkesi’ adıyla her hafta Cumartesi günleri düzenlenmesi bekleniyor.

Planned Parenthood (Planlı Ebeveynlik) ve Women’s March (Kadınların Yürüyüşü) dahil birçok kürtaj hakkı savunucusu grubun öncülüğünde başkent Washington’un yanısıra New York, Los Angeles ve Chicago dahil çok sayıda kentte “Yasakları bedenlerimizden çekin” sloganıyla 400’den fazla protesto düzenlendi.

Protestolar, 2 Mayıs tarihinde Anayasa Mahkemesi’nin taslak bir karar metninin sızdırılmasına tepki olarak yapılıyor. Sızdırılan karar metninin Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanması durumunda, ülkede 1973 yılında yürürlüğe giren federal kürtaj hakkı yasası geri çevrilmiş olacak ve bu, kürtaj hakları ve kısıtlamalarının düzenlenmesi yetkisini neredeyse tamamen eyalet yönetimlerine devredecek.

Yürürlükten kaldırılma olasılığı gündeme gelen 1973 tarihli mevcut yasayla hamile kadınların kürtaj olma hakkı anayasal hak olarak federal düzeyde korunuyor.

ABD Anayasa Mahkemesi’nin tartışma yaratan taslak kararının son halinin Haziran ayında açıklanması bekleniyor.

Kürtaj haklarıyla ilgili tartışmalar ülkede seçim kampanyalarında da bir kez daha başlıca konulardan biri haline geldi.

Sızdırılan taslak karar metnine göre, Anayasa Mahkemesi’nin muhafazakar hakimlerinden Samuel Alito ve Brett Kavanaugh, 1973 yılında Roe v. Wade davasıyla yürürlüğe koyulan federal kürtaj hakkı yasasının devre dışı bırakılmasından yana. Belgenin sızdırılmasından bu yana Alito ve Kavanaugh’ın evlerinin önünde de protestolar düzenleniyor.

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