ABD’de Ulusal Anma Günü Tatilinde Plaj ve Parklar Doldu

Amerikalılar, Corona enfeksiyonu vakalarının sayısının 100 bine yaklaştığı ülkede Ulusal Anma Günü nedeniyle üç günlük hafta sonu tatili sırasında plajlara akın etti. Çok sayıda Amerikalının plajlarda güneşlendiği, kıyı şeritlerinde yürüyüş yaptığı, teknelerden balık avladığı gözlendi.
Her Mayıs ayının son Pazartesi gününe denk gelen Ulusal Anma Günü, Amerika'da yaz mevsiminin de başlangıcı olarak kabul ediliyor. Amerika'nın katıldığı savaşlarda hayatını kaybedenlerin anıldığı Ulusal Anma Günü'nde vatandaşlar mezarlık ziyaretlerinde bulunuyor.
Ancak bu yılki Ulusal Anma Günü, Amerika'da Corona virüsü salgını nedeniyle yaşamını yitiren yaklaşık 100 bin kişinin de yasının tutulduğu gün haline geldi.
New York Times, ana sayfasında, Corona salgını nedeniyle yaşamını yitirenleri anmak için ölen bin kişinin isimlerine yer verdi.
New York Times'ın ulusal haberler editörü Marc Lacey, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ''Salgının insani boyutunu öne çıkarmaya çalıştık. Giderek artan istatistiksel verilere, artık anlamakta güçlük çektiğimiz yüksek rakamlara insanlık boyutu kazandırmak istedik. Bu, sıradan insanlarla, artık akıllara durgunluk veren boyutlara ulaşan ölü sayısını anlamakla ilgili'' dedi.
Amerika'da yüzlerce yerel gazetede yayınlanan ölüm ilanlarından derleme yapan New York Times'ın ana sayfasında yer verdiği isimler arasında Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ilk siyah kadın mezunu 87 yaşındaki Lila Fenwick, 56 Yahudi aileyi soykırıma uğramaktan kurtaran 91 yaşındaki Romi Cohn, terapi uzmanı 25 yaşındaki Hailey Herrera var.
Amerika'daki 50 eyaletin tümünde Corona salgınının yayılması için alınan önlemler farklı derecelerde gevşetildi. Ancak Illinois ve New York gibi eyaletlerde restoranların ve kuaförlerin kapıları müşterilere hala kapalı. Çoğu Güney eyaletindeyse iş yerleri bazı kısıtlayıcı önlemlere rağmen faaliyetlere başladı.
Reuters'a göre Amerika'da geçtiğimiz hafta Alabama, Arkansas, Minnesota, North Dakota, New Hampshire, Maryland, Maine, Nevada, Utah, Virginia ve Wisconsin eyaletlerinde rekor sayıda yeni Corona enfeksiyonu vakası tespit edildi. Ancak rakamların daha fazla test yapıldığı için mi yükseldiği ya da yükselişin nedeninin ikinci dalga enfeksiyonlar mı olduğu net değil.
Corona salgınının yol açtığı ölüm vakalarının sayısını tahmin eden modellemelere göre 1 Haziran itibarıyla Amerika'da ölü sayısının 100 bini aşması bekleniyor. Amerika'daki toplam vaka sayısıysa 1 milyon 600 bini aştı.
Öte yandan sağlık yetkililerinin ve çok sayıda eyalet valisinin dükkan, mağaza ve marketlerde ve kamuya açık alanlarda maske takılması çağrısında bulunması, bazı Amerikalıların tepkisini çekiyor. Bu çağrı, bazı yerlerde protesto gösterilerine ve direnişe neden oluyor. Sosyal medya platformlarındaysa iş yerlerinin maske takmayı reddeden öfkeli müşterilere hizmet vermeyi reddettiğini gösteren video görüntüleriyle dolmaya başladı.
Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü Koordinatörü Deborah Birx, Fox Televizyonu'nda Pazar günü katıldığı ''Fox News Sunday'' programında, ''Sosyal mesafe kurallarına uyamayacağımız ortamlarda maske takmamız gerekiyor. Maske kullanmanın tükürük damlacıklarının başkalarına ulaşmasını engellemek için ne kadar etkili olduğunu gösteren önemli bilimsel kanıtlar var'' dedi.
Amerikalıların Ulusal Anma Günü hafta sonunda sosyal mesafe kurallarına genellikle uyduğu gözlemlense de bazı istisnalar gözden kaçmadı.
Florida'da ve Meksika Körfezi'ne kıyısı olan başka eyaletlerde halk plajları doldururken kolluk kuvvetleri, büyük kalabalıkları dağıtmaya çalıştı. Sosyal medya platformlarında yayılan videolu paylaşımlarda insanların kalabalık havuzlarda ve kulüplerde adeta dirsek dirseğe mesafede olduğu görüldü.
Teksas eyaletindeki Houston kentinin Belediye başkanı Sylvester Turner, sosyal mesafe kurallarını uygulatmak için Cle adlı bir kulüpte düzenlenen partiye itfaiyecileri gönderdi.
Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada restoranları yüzde 50, barlarıysa yüzde 25 müşteri kapasitesiyle faaliyet göstermeye zorlayacak önlemlere başvurmayacaklarını bildiren Houston Belediye Başkanı Turner, belediyenin Pazar akşamı kalabalıkların bir araya gelmesi nedeniyle 250'den fazla şikayet telefonu alması üzerine tavrını değiştirdi.
Turner, ''Çok sayıda insan sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak maske takmadan kulüplerimize, barlarımıza gidiyor, havuz partilerine katılıyor. Görünen o ki insanlar kalabalık yaratıyor, işletmeleri neredeyse üst üste, azami kapasitede dolduruyor'' dedi.