ABD’de Ulusal Anma Günü Tatilinde Plaj ve Parklar Doldu

New York Times'ın ulusal haberler editörü Marc Lacey, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ''Salgının insani boyutunu öne çıkarmaya çalıştık. Giderek artan istatistiksel verilere, artık anlamakta güçlük çektiğimiz yüksek rakamlara insanlık boyutu kazandırmak istedik. Bu, sıradan insanlarla, artık akıllara durgunluk veren boyutlara ulaşan ölü sayısını anlamakla ilgili'' dedi.

Ancak bu yılki Ulusal Anma Günü, Amerika'da Corona virüsü salgını nedeniyle yaşamını yitiren yaklaşık 100 bin kişinin de yasının tutulduğu gün haline geldi.

Her Mayıs ayının son Pazartesi gününe denk gelen Ulusal Anma Günü, Amerika'da yaz mevsiminin de başlangıcı olarak kabul ediliyor. Amerika'nın katıldığı savaşlarda hayatını kaybedenlerin anıldığı Ulusal Anma Günü'nde vatandaşlar mezarlık ziyaretlerinde bulunuyor.

Amerikalılar, Corona enfeksiyonu vakalarının sayısının 100 bine yaklaştığı ülkede Ulusal Anma Günü nedeniyle üç günlük hafta sonu tatili sırasında plajlara akın etti. Çok sayıda Amerikalının plajlarda güneşlendiği, kıyı şeritlerinde yürüyüş yaptığı, teknelerden balık avladığı gözlendi.

Amerika'da yüzlerce yerel gazetede yayınlanan ölüm ilanlarından derleme yapan New York Times'ın ana sayfasında yer verdiği isimler arasında Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ilk siyah kadın mezunu 87 yaşındaki Lila Fenwick, 56 Yahudi aileyi soykırıma uğramaktan kurtaran 91 yaşındaki Romi Cohn, terapi uzmanı 25 yaşındaki Hailey Herrera var.

Amerika'daki 50 eyaletin tümünde Corona salgınının yayılması için alınan önlemler farklı derecelerde gevşetildi. Ancak Illinois ve New York gibi eyaletlerde restoranların ve kuaförlerin kapıları müşterilere hala kapalı. Çoğu Güney eyaletindeyse iş yerleri bazı kısıtlayıcı önlemlere rağmen faaliyetlere başladı.

Reuters'a göre Amerika'da geçtiğimiz hafta Alabama, Arkansas, Minnesota, North Dakota, New Hampshire, Maryland, Maine, Nevada, Utah, Virginia ve Wisconsin eyaletlerinde rekor sayıda yeni Corona enfeksiyonu vakası tespit edildi. Ancak rakamların daha fazla test yapıldığı için mi yükseldiği ya da yükselişin nedeninin ikinci dalga enfeksiyonlar mı olduğu net değil.