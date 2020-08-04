ABD’de Ulusal Muhafız Ödeneğine Corona Uzatması

Öte yandan Trump yönetiminin her bakım evine Corona virüsü testi makinesi sağlama planının uzun ömürlü olmayabileceği belirtiliyor. Beyaz Saray’ın geçen ay açıkladığı plan kapsamında, bakım evi sakinleri ve çalışanlarına ilk birkaç tur test dışında yeterli test kiti sağlanamayabilir.

Florida ve Teksas içinse yüzde yüz ödenek sürecek. Bu iki eyalet, salgının Haziran başında hızlanmasından bu yana Corona virüsünün en ağır etkilediği yerler.

Federal hükümet, 21 Ağustos’ta sona erecek yetkisi kapsamında Ulusal Muhafızlar’a yüzde 100 ödenek sağlıyordu. Ancak hükümet, 21 Ağustos’tan sonraki uzatma kapsamında ise harcamaların yüzde 75’ini karşılayacak.

Beyaz Saray’dan Pazartesi akşamı yapılan açıklamada ödeneğin yıl sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Eyalet valileri, Corona testi yapılmasında, tıbbi tesislerde ve gıda dağıtımında görevlendirilen Ulusal Muhafız birliklerinin ödeneğinin uzatılması için Trump yönetimine baskı yapıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, bazı eyaletlerin Corona virüsüyle mücadelesine yardım etmesi için Ulusal Muhafızlar’a ayrılan federal ödeneğin süresini uzattı.

ABD’de Corona virüsüne bağlı can kaybının yüzde 40’ının bakım evleri kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Ülkedeki bakım evi ve huzurevleri için çalışan LeadingAge adlı kuruluşa göre çalışanlara düzenli test yapılmasının haftalık maliyeti 19 bin ila 38 bin dolar arasına değişiyor. ABD’de 14 bin 500 bakım evi bulunuyor. Kar amacı gütmeyen kuruluş, Trump yönetiminin ülke çapında bir Corona virüsü testi programı oluşturarak, eyalet ve yerel yönetimlerin çalışmalarının yerini almasını talep ediyor.

Trump yönetimi ise bakım evlerinin Kongre’nin çıkardığı ve Beyaz Saray’ın tahsis ettiği 5 milyar dolarlık paketten test maliyetini karşılayabileceklerini savunuyor.

Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakan Yardımcısı Amiral Brett Giroir, yakın zamanda gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin bakım evi sakinlerine bir, çalışanlaraysa iki defa test kiti sağlayabileceğini söylemişti. Giroir, yetkililerin imalatçılarla gerekli düzenlemeleri yaptığını ve bakım evlerinin şu anda harcadıklarından daha ucuza test kiti sipariş edebileceğini kaydetti.

Sağlık Bakan Yardımcısı, Ağustos ortasına kadar öncelikle salgının yoğun olduğu yerlerdeki bakım evlerine 2.400 hızlı test makinesi ve yüz binlerce test kiti gönderme planının yolunda gittiğini de söyledi.

Ancak tüm bakım evlerine bu cihazların gönderilmesinin 14 haftayı bulabileceği ve Kasım’dan önce planın tamamlanamayabileceği öne sürülüyor.

