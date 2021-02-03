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ABD’de Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter düştü: 3 Ulusal Muhafız öldü

03.02.2021 18:27 | Son Güncelleme:
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ABD’de Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter düştü: 3 Ulusal Muhafız öldü

ABD’nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştü.

ABD’nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştü. Kazada 3 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.
ABD’nin Idaho eyaletine bağlı Boise kentinde Ulusal Muhafızları taşıyan UH-60 Kara Şahin tipi askeri helikopter Lucky Peak’in güneyinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştü. Kazada 3 Ulusal Muhafız personeli hayatını kaybetti.
Idaho Ulusal Muhafızlarına tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 2 personelin rutin eğitim uçuşu yapan pilotlar olduğu belirtildi.

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