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ABD’de Ulusal Muhafızlar’ın Kongre binasına girişi görüntülendi

07.01.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından, olayları bastırması için görevlendirilen Ulusal Muhafızlar’ın Kongre binasına girişi görüntülendi.ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri Kongre binasını bastı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından, olayları bastırması için görevlendirilen Ulusal Muhafızlar’ın Kongre binasına girişi görüntülendi.
ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri Kongre binasını bastı. Trump yanlılarının, Kongreyi basmasının ardından başlayan olaylar kontrolden çıktı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi de gözaltına alındı. Olayların fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump, açıklamaları ve paylaşımlarıyla kalabalığın öfkelenerek şiddetin ve tansiyonun artmasına neden oldu. Trump, destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Ulusal Muhafızlara Kongre Binası’na giriş emri verdi. Trump destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesinin ardından olaylara müdahale etmeleri için görevlendirilen Ulusal Muhafızlar, Kongre binasına girdi. Trump’ın talimatı ile kongreye giren Ulusal Muhafızlar’ın binaya girişi
anbean görüntülendi.

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