ABD'de Uluslararası Öğrenciler Nefret Söylemlerinin Hedefinde

New York kentinde Columbia Üniversitesi’nde öğrenci olan Koreli Joon Baek, geçen yıl bir gün metroda giderken karşısındaki bir kadının bağırarak konuşmaya başladığını görmüş. Yaklaşık 8 milyon nüfusu olan Amerika’nın en kalabalık kenti New York’ta bir kargaşaya rastlamak alışılmış birşey. Baek, o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: “Kampüsten çıkmıştım, yaşadığım Kore mahallesine gidiyordum. Kadın bağırmaya başladığında hiçbir şey söylememeye çalıştım, yere bakıp umursamadım. Ancak durum daha da kötüleşti, kadının söyledikleri sıradan hakaretler değildi. Sonra bana hitap ettiğini farkettim.” Baek o an rahatsız hissettiğini ve bu nedenle de bir sonraki durakta indiğini söylüyor. Emniyet birimlerinin verilerine göre Corona virüsü pandemisi döneminde Asyalılar’a karşı nefret suçları ciddi oranda arttı. Uluslararası Eğitim Enstitüsü’ne göre, Amerika’daki uluslararası öğrencilerin çoğunluğu beyaz değil. Bu durum, ırkçılığın yükselişte olduğu Amerika’da uluslararası öğrencileri de daha fazla hedef olma riskiyle karşı karşıya bıraktı.

New York’taki Parsons Tasarım Okulu’ndan mezun olan Çin asıllı, Güney Afrika vatandaşı Jessica, Asyalılar’a karşı nefret suçlarının arttığını gösteren olaylar nedeniyle daha dikkatli hareket ettiğini söylüyor. Jessica, “New York’ta gerçekten güvende hissediyordum ancak geçen yıldan bu yana bu durum değişti. İlk defa sokakta yürürken kendimi hedef alınmış hissetmeye başladım. Bu üzücü bir durum çünkü akşam saatlerinde dışarı çıkmıyorum, bazı sokaklardan geç saatlerde geçmiyorum. Sürekli Asyalı olduğumu hatırlayarak dikkatli hareket etmek zorunda hissediyorum” dedi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan tüm öğrenciler, çeşitli kültürlerden gelenlerin olduğu okul kampüslerinde genel anlamda rahat hissettiklerini söylüyorlar. Çok kültürlü bir toplumda yaşamanın getirdiği tecrübeden oldukça memnunlar. 2015 yılında Güney Kore’den Amerika’ya siber güvenlik alanında eğitim görmek için gelen Baek, “Amerika en iyi ve en tanınmış üniversitelere sahip. Burada tahsil görmenin bana Kore’de yakalayabileceğimden daha fazla yeni fırsat yaratacağı inancıyla geldim buraya” diyor.