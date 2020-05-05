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ABD'de Üniversite ve Kampus Hayatı Salgından Sonra Nasıl Olacak?

05.05.2020 23:26 | Son Güncelleme

Amerika'daki üniversitelerin salgından sonra öğretim hayatına nasıl devam edeceği tartışılırken, yurtlarda kalacak oda arkadaşlarına antikor testlerine göre eşleştirme, dersleri çadırlarda yapma ve öğrenciler için özel yurtlar gibi senaryolar gündeme geldi

ABD'de Üniversite ve Kampus Hayatı Salgından Sonra Nasıl Olacak?

Amerika'daki üniversiteler Corona salgını nedeniyle yurtları boşaltıp öğrencileri evlerine göndermiş ve derslere çevrimiçi ortamda devam etme kararı almıştı. Bu karar, çok sayıda öğrencinin üniversite ücretlerinin kısmen geri ödenmesi çağrısı yapmasına yol açmıştı.

Antikor testleri, çadırda dersler

Şimdiyse 2020-2021 eğitim yılının başlayacağı sonbaharda öğrencileri çok daha farklı bir üniversite deneyimi bekliyor olabilir. Kimi senaryolara göre yurtlarda kalacak oda arkadaşları antikor testlerine göre eşleştirilebilir, bazı dersler çadırlarda yapılabilir, karantinaya alınacak öğrenciler için özel yurtlar ayrılabilir.

Bütçe sıkıntısı yaşayan bazı üniversiteler, altyapı yatırımlarını askıya aldıklarını, bazı çalışanlarını ücretsiz izne çıkardıklarını, yeni işe alımlarıysa dondurduklarını bildirdi.

Üniversiteler şimdiyse öğrencilerin 2020-2021 akademik yılında kampuslara geri dönmesini sağlamak için bir zamanlar imkansız olduğu düşünülen, yaratıcı yaklaşımlar arayışı içine girdi.

Minnesota eyaletindeki Macalester College'in başkanı Brian Rosenberg, üniversiteleri en cazip kılan etkenlerden birinin kampus hayatı olduğunu söylüyor.

Rosenberg, dersler çevrimiçi ortama taşındığında özel okulların barınma ve beslenme hizmetlerinden gelir elde edemediğini, bu nedenle üniversite ücretlerini haklı göstermekte zorlandıklarını kaydediyor.

Okul ücretleri değişecek mi?

Yüksek eğitim konusunda farklı istatistik ve sıralamalara yer veren U.S. News and World Report dergisine göre 2019-2020 akademik yılında Amerika'da özel üniversitelerin ortalama ücreti 36.801 dolardı. Yaşadıkları eyaletlerdeki kamu üniversitelerine giden öğrencilerse ''in-state'' yani ''eyalet içi'' olarak nitelenen ücretlendirmeye tabi tutuluyor. Bu ücret, yine 2019-2020 akademik yılında ortalama 10.116 dolardı.

Okul yöneticileri, kampuslardaki yurtlarda da bazı değişikliklere gitme seçeneğini değerlendiriyor.

Antikor testine göre oda arkadaşı eşleştirmesi

Maine eyaletinde bulunan özel bir eğitim kurumu olan New England Üniversitesi, antikor testi sonuçlarına göre oda arkadaşı eşleştirmesi yapılması olasılığına bakıyor.

Oda arkadaşlarının birbirini enfekte etmemesi için ideal olarak antikor testi sonucu pozitif çıkanla negatif çıkan öğrencilerin eşleştirilmesi gerekir.

Enfekte öğrencilere özel yurt

New England Üniversitesi Başkanı James Herbert, antikor testlerinin hassaslığı ve erişilebilir olup olmaması göz önünde bulundurulduğunda gelecek aylarda kullanışlı bir araç haline gelebileceğini söylüyor. Üniversitenin bir başka planı da öğrenciler arasındaki sosyal mesafeyi arttırmak için kampus yakınındaki bir otelden oda ayırtmak. Maine eyaletindeki bir başka özel üniversite, Colby College ise enfekte olan öğrencilere özel yurtlar ayırmayı planlıyor.

Sosyal mesafe kurallarının kampuslarda yapılan dersleri de etkilemesi bekleniyor.

Stanford'da çadırda ders planı

California'daki Stanford Üniversitesi, virüsün kapalı mekanlarda daha kolay yayıldığı gerçeğini göz önünde bulundurarak bazı dersleri büyük çadırlarda, dış mekanda yapmayı planlıyor.

Oditoryumlarsa yüzlerce öğrencinin bir arada bulunduğu kalabalık dersler yerine daha az sayıda öğrencinin katıldığı derslere kapılarını açabilir.

Okullarda maske zorunluluğu

Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi'nin Başkanı Christina Paxton ise New York Times gazetesinde 26 Nisan'da kaleme aldığı yazısında öğrenci ve öğretim görevlilerinin maske takmasını zorunlu hale getirebileceklerini, spor faaliyetleri, konserler ve partilere katılanların sayısını kısıtlayabileceklerini belirtti.

Öte yandan New England Üniversitesi Başkanı Herbert, tüm önlemlere rağmen salgın riskinin ortadan kalkmadığını, bu nedenle öğrenci ve velilere imzalatılacak izin belgeleriyle kampusa dönüşün yüksek risk almak anlamına gelebileceğini kabul ettiklerini belgeleyebileceklerini söyledi.

Bir başka meseleyse parti ve spor müsabakaları kültürünün yaygın olduğu kalabalık üniversite kampuslarındaki öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına ne ölçüde uyacağı.

UCLA'den ikinci sınıf öğrencisi Madelaine Larsen, sonbaharda kampusa geri dönüp dönmeyeceği konusunda henüz karar vermediğini, ancak Eylül'de derslerin çevrimiçi yapılmasına karar verilmesi durumunda eğitimine bir yıl ara vermeyi düşünebileceğini söylüyor.

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