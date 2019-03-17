ABD’de Üniversite Yöneticiliği En Stresli İşlerden Biri

Amerika’da üniversiteler ve yüksek okullardaki okul yöneticileri, finansal konular, kurallar ve kampüslerdeki tartışmalı sosyal sorunlar nedeniyle görevlerini daha erken bırakıyor.
Uzmanlara göre, 2016’da okul yöneticilerinin toplam görevde kalma süresi ortalama 6,5 yıla geriledi. Bu 2011’de 7, 2006’daysa 8,5 yıldı. Bunlar Amerika Eğitim Konseyi’nin iki ve dört yıllık 1500’den fazla okulun yöneticisi arasında yaptığı araştırmada ortaya çıkan sonuçlar.
Uzmanlar üniversiteleri ve yüksek okulları yönetmenin her zamankinden daha da zorlaştığını söylüyor.
Amerika Eğitim Konseyi Politika Araştırma ve Strateji Merkezi Direktör Yardımcısı Jonathan Burke, yüksek öğretime devlet desteğinin değişmesinin de etkili olduğunu belirtiyor.
Burke, 2008 yılındaki ekonomik durgunlukla birlikte birçok eyaletin üniversiteler ve yüksek okullara verdiği mali desteği azalttığını söylüyor. Üniversitelere yapılan başvuruların sayısı daha önceden olmadığı kadar artsa da, bu birçok okul yöneticisinin daha az mali kaynakla daha çok iş yapması gerektiği anlamına geliyor.
Burke’e göre, baskının artması yüzünden üst düzey görevdeki bu kişilerin görevlerini daha kısa sürede bıraktıklarını görmemiz mümkün.
Öğrenci çeşitliliği, destek harcamalarının artması anlamına geliyor. Bu çeşitlilik yaş farkları, öğrenme farklılıkları, fiziksel ve mental konular, sosyal ve kültürel konulardaki eksiklikleri içeriyor. Amerika Üniversiteler Birliği Başkanı Lynn Pasquerella, ayrıca gıda güvenliği ve evsiz öğrenciler konusuna da dikkat çekiyor.
Okul yöneticilerinin, spor hocalarının ve diğer idarecilerin yüksek maliyetleri de eleştiri konusu olan bir başka mesele.
Michigan’daki muhafazakar gruplardan biri Amerikan halkının vergilerinin devlet üniversitelerindeki çeşitlilik programları nedeniyle çarçur edildiği eleştirisinde bulunuyor.
Chronicle for Higher Education’ın, okul yöneticilerinin maaşları konusunda yaptığı bir araştırmaya göre en çok kazanan 450 okul yöneticisinin kazançları yılda 200 binle 1 milyon dolar civarında. Araştırma 600 özel okul ve 250 devlet üniversitesinde görevli 1400 civarında üst düzey yöneticiyi kapsıyor.
Devlet okullarında üniversite rektörlerinin kazancı yılda 1.5 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Özel eğitim kurumlarında da bu civarda rakamlar söz konusu hatta bazılarında ücretler daha yüksek bile olabiliyor.
Ancak 2019 yılında yayınlanan Review of Higher Education araştırmasına göre, 119 devlet okulundaki üst düzey yöneticilere ödenen ücretler, okullara yapılan eyalet yardımları ya da bağışlarla bağlantılı olmuyor.
Pasquerella, “Bağışlar ve devlet yardımı okul yöneticisinin işlerinden sadece biri. Yöneticinin maaşının düşmesi toplamda öğrencilerin maliyetlerini etkilemez. Ancak genel idari maaşlar üzerinde bir etkisi olabilir” diyor.
Okul maliyetleri artarken aileler paralarının nereye harcandığını ve bu yatırımın karşılığında çocuklarının iyi bir kariyere sahip olup olamayacağını bilmek istiyor. Sosyal medyada konuyu gündemde tutan aileler, yemek, güvenlik, öğretim üyeleri, sınıf büyüklüğü ve sunulan hizmetlerle ilgili sorular soruyor.
Öte yandan okulların yönetim kurulları da okul yöneticisinden okulları bir kamu kurumundan çok ticari işletme olarak çalıştırmasını istiyorlar. Yönetim kurulları daha fazla denetim ve geliştirilmiş planlardan daha hızlı sonuçlar elde etmek istiyorlar. Okul yöneticileri, yönetim kurulu, devlet ve öğretim üyeleri arasındaki bu dengeyi korumak zorundalar.
Pasquerella’ya göre öğrenciler, vergi mükellefleri ve ailelerden gelen sosyo-politik talepler de okul yöneticilerinin uğraşmak zorunda olduğu diğer konular. Öğrenci olayları, sosyal medya üzerinde artan etkileşim, ırkçılık, cinsel saldırı ve ifade özgürlüğü gibi konular üniversite yöneticilerinin kontrolundan kolayca çıkabilecek sorunlar.
Pasquerella ,“Eğer karşınızdakiler bunu şimdi gazetede okuduk bu konuda ne yapacaksınız diye kapınıza dayanıyorsa buna mantıklı bir yoldan yanıt verme şansı olmuyor” diyor.
Uzmanlara göre okul yöneticilerinin kısa süre görev yapması, okullar açısından yararlı olmuyor.
Winter Park Florida’daki Rollins Yüksek Okulu’nun 15. yöneticisi olan Grant Cornwell, “Bir şekilde nasıl bir yönetim izleyeceğiniz hakkında fikir sahibi olmanız, çevrenizdekileri anlayıp dinlemeniz zaten en az 1 yıl sürüyor. İkinci yıl, sorunların çözümü için formüller bulmanız gerekiyor. Daha sonra da bu formülleri uygulamanız en az 5 yılınızı alıyor” diye konuşuyor.
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