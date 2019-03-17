ABD’de Üniversite Yöneticiliği En Stresli İşlerden Biri

Amerika’da üniversiteler ve yüksek okullardaki okul yöneticileri, finansal konular, kurallar ve kampüslerdeki tartışmalı sosyal sorunlar nedeniyle görevlerini daha erken bırakıyor.

Uzmanlara göre, 2016’da okul yöneticilerinin toplam görevde kalma süresi ortalama 6,5 yıla geriledi. Bu 2011’de 7, 2006’daysa 8,5 yıldı. Bunlar Amerika Eğitim Konseyi’nin iki ve dört yıllık 1500’den fazla okulun yöneticisi arasında yaptığı araştırmada ortaya çıkan sonuçlar.

Uzmanlar üniversiteleri ve yüksek okulları yönetmenin her zamankinden daha da zorlaştığını söylüyor.

Amerika Eğitim Konseyi Politika Araştırma ve Strateji Merkezi Direktör Yardımcısı Jonathan Burke, yüksek öğretime devlet desteğinin değişmesinin de etkili olduğunu belirtiyor.

Burke, 2008 yılındaki ekonomik durgunlukla birlikte birçok eyaletin üniversiteler ve yüksek okullara verdiği mali desteği azalttığını söylüyor. Üniversitelere yapılan başvuruların sayısı daha önceden olmadığı kadar artsa da, bu birçok okul yöneticisinin daha az mali kaynakla daha çok iş yapması gerektiği anlamına geliyor.