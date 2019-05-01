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ABD'de üniversitede silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 02:31 | Son Güncelleme

Kuzey Carolina Üniversitesi'nin Charlotte kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Carolina Üniversitesinin Charlotte kampüsünde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meclenburg Acil Tıp Hizmetleri Ajansından yapılan açıklamada, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olayın kurbanlarının kimliklerini henüz açıklamayan emniyet yetkilileri ise bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kuzey Carolina silahlı saldırı

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