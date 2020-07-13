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ABD'de Üniversiteler Başkan Trump Öğrenci Vizeleri Kararına Tepkili

13.07.2020 12:54 | Son Güncelleme

Amerika’da 60 kadar üniversite, yaptıkları bir açıklamayla Başkan Trump’ın yabancı öğrencilere yönelik vize kısıtlamasına karşı iki üniversitenin açtığı davaya destek verdiklerini ilan etti.

ABD'de Üniversiteler Başkan Trump Öğrenci Vizeleri Kararına Tepkili

Amerika’da 60 kadar üniversite, yaptıkları bir açıklamayla Başkan Trump’ın yabancı öğrencilere yönelik vize kısıtlamasına karşı iki üniversitenin açtığı davaya destek verdiklerini ilan etti. Trump yönetimi, salgın nedeniyle yüz yüze eğitim yapmayacak olan kurumlarda eğitim gören yabancı öğrencilerin ABD’de ayrılmasını ya da yüz yüze eğitim yapan başka bir kuruma geçmesini talep etmişti.

Başkan Trump’ın bu kararına karşı Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology MIT, Çarşamba günü Boston’da federal mahkemede dava açtılar.

Pazar günü yapılan ortak açıklamada da 59 üniversite yer aldı. Bu okullar arasında Amerika’daki en iyi 8 üniversiteyi temsil eden Ivy League olarak bilinen gruptaki okullardan diğer 7’si de yer aldı.

Üniversiteler bu noktada, öğrencilerin acil bir durum sırasında da yabancı öğrencilerin tüm online eğitimlere katılmasına olanak sağlayan federal kurallara işaret ettiler.

Açıklamada salgın koşulları halen daha devam ederken hükümetin aldığı kararla aniden ve sert bir biçimde değişime gitmesinin, yapılan hazırlıklara ciddi zarar vereceği ve karmaşaya neden olacağı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Eğitim Enstitüsü IIE verilerine göre, Amerika’da 2018-2019 eğitim yılında toplam 1 milyon 100 bin civarında yabancı öğrenci üniversitelerde eğitim gördü. Bunun Amerika’daki toplam üniversite öğrenci sayısının yüzde 5,5’ine denk geldiği ifade ediliyor.

Trump yönetimi Amerika’da okullar ve üniversitelerin normal takvimlerinde açılmasını ve eğitimlere yüz yüze devam etmesini istiyor. Ancak aralarında Harvard üniversitesinin de bulunduğu bazı büyük üniversiteler bir süre önce 2021 yılı yaz aylarına kadar tüm eğitimlerin online olarak verileceğini yüz yüze eğitimin olmayacağını açıkladı.

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