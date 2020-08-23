ABD'de Üniversiteler Salgın Dönemimde Nasıl Eğitime Başlayacak?

Corona virüsü vakalarının artışta olduğu Amerika’da güz dönemi yaklaşırken üniversitelerin nasıl eğitime başlayacağı sorusu da gündemde. Bazı üniversitelerde kayıt işlemleri devam ediyor. Ancak eğitime başlayan üniversitelerde gerekli önlemler alınmayınca vaka sayıları da artıyor.
New York Üniversitesi Eylül ayı başında eğitime başlayacak. Üniversitede hem uzaktan hem de yüz yüze eğitim verilecek. Yüz yüze eğitimi seçen öğrenciler ve öğretim görevlileri geçtiğimiz hafta içinde üniversite kampüsünde Corona virüsü testi oldu.
Corona virüsü salgınının bir dönem merkezi durumundaki New York’ta enfeksiyon oranı alınan önlemlerle yüzde birin altına inmiş durumda. Üniversiteler de eğitime başlarken önlemleri sıkı tutuyor; maske takma zorunlu kılınırken sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak eğitim verileceği belirtiliyor.
New York’ta Corona virüsü bulaşma oranının yüzde birin altına inmesine rağmen Amerika genelinde bu oran yüzde 10’larda. Amerika’nın en tanınmış bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci geçen hafta yaptığı açıklamada bulaşma oranının yüzde 10’larda olması nedeniyle akademik yıla sanal ortamda girmenin daha iyi olacağını söyledi.
Birçok üniversite, öğrencilerine test yaparak eğitime başlayacağını duyurdu. Yurtlarda kalan öğrenciler de zorunlu teste tabi tutulacak. Test sonuçları pozitif olan öğrencilerse test sonucu negatif oluncaya kadar kampüslere alınmayacak.
Kuzey Carolina Üniversitesi de bu kuralları uygulayan okullardandı. Yaklaşık 30 bin öğrencisi bulunan Kuzey Carolina Üniversitesi yüz yüze eğitime geçtikten sonra okulda görülen vakaların artmasıyla tekrar uzaktan eğitme geçmeye karar verdi.
Kuzey Carolina Üniversitesi Mart ayında salgının artmasıyla uzaktan eğitime geçmişti. Yeni başlayan eğitim döneminde öğrenciler arasındaki vaka sayıları bir anda tırmanışa geçti. Geçtiğimiz hafta içinde 350 öğrenci karantinaya alındı.
Okulda maske takma ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğunun öğrenciler arasında uygulanmaması gibi barlar, kafeler ve öğrenci partilerinin de virüsün bir anda yayılmasında etkili olduğu belirtiliyor.
Yine geçtiğimiz hafta eğitime başlayan Los Angeles’taki Güney California Üniversitesi'nde de öğrenciler arasında ilk gün heyecanı online olarak yaşandı. O öğrencilerden birisi 18 yaşında olan tiyatro okulu öğrencisi Sarah Showich’ti. Sarah, Los Angeles’ta birçok arkadaşıyla birlikte eğitim görmeyi planlıyordu. Ama okulda olmak yerine binlerce kilometre uzaktaki Detroit’ten derslere online bağlanarak eğitim görmek zorunda kaldı
Güney California Üniversitesi öğrencisi Sarah Showich, “Kesinlikle çok garip. Yalan söyleyemeyeceğim. İnternette arkadaş bulmak onlarla sohbete başlamak çok zor” diyor.
Amerika genelinde birçok üniversitede aynı manzaraları görmek mümkün. Artan vaka sayıları da kurallara uyulmadığını gösteriyor. Bu da yüz yüze öğretimin aşı bulununcaya kadar aksamasına sebep olacağını ortaya koyuyor.