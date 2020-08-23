ABD'de Üniversiteler Salgın Dönemimde Nasıl Eğitime Başlayacak?

Corona virüsü vakalarının artışta olduğu Amerika’da güz dönemi yaklaşırken üniversitelerin nasıl eğitime başlayacağı sorusu da gündemde. Bazı üniversitelerde kayıt işlemleri devam ediyor. Ancak eğitime başlayan üniversitelerde gerekli önlemler alınmayınca vaka sayıları da artıyor.

New York Üniversitesi Eylül ayı başında eğitime başlayacak. Üniversitede hem uzaktan hem de yüz yüze eğitim verilecek. Yüz yüze eğitimi seçen öğrenciler ve öğretim görevlileri geçtiğimiz hafta içinde üniversite kampüsünde Corona virüsü testi oldu.

Corona virüsü salgınının bir dönem merkezi durumundaki New York’ta enfeksiyon oranı alınan önlemlerle yüzde birin altına inmiş durumda. Üniversiteler de eğitime başlarken önlemleri sıkı tutuyor; maske takma zorunlu kılınırken sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak eğitim verileceği belirtiliyor.

New York’ta Corona virüsü bulaşma oranının yüzde birin altına inmesine rağmen Amerika genelinde bu oran yüzde 10’larda. Amerika’nın en tanınmış bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci geçen hafta yaptığı açıklamada bulaşma oranının yüzde 10’larda olması nedeniyle akademik yıla sanal ortamda girmenin daha iyi olacağını söyledi.