ABD'de Üniversiteye Girişlerde Sınavlar Kalkacak mı?

Corona virüsü pandemisinden önce bile Amerika'daki birçok üniversite, SAT ve ACT gibi üniversite giriş başvuruları sırasında istenen standart test sonuçlarını artık başvuru sürecinde değerlendirmeye almayacaklarını açıklamıştı. Şimdi de pandeminin üniversitelerin yeni öğrenci kabulünde standart testlerin oynadığı rolü kalıcı olarak değiştirmesi bekleniyor.

Corona virüsü pandemisi, üniversitelerin başvuru sırasında istedikleri SAT gibi testlerin artık önemini yitirmesine neden oldu. Bu durumun kalıcı olması bekleniyor.

Üniversitelere giriş için gereken standart testleri uygulayan kurum olan College Board, SAT testinin ya 2022'ye kadar erteleneceğini, ya da iptal edileceğini açıkladı.

Bu testler, Amerika'daki üniversitelere başvuru yapan öğrencilerin geçirdikleri sürecin temel taşlarından biri. Eğitimciler, bu tür testleri öğrencilerin akademik düzeyini ölçen değerlendirmelerden biri olarak kabul ediyor.

Hafız Lakhani, öğrencileri üniversite giriş sınavlarına hazırlayan bir şirketin yöneticisi: ”Bir dersten A notu almanın zorluğu bir liseden diğerine değişiklik gösterebilir. Bu nedenle standart testlerin önemi büyük. Birbirinden çok farklı liselerden gelen öğrencilerin problem çözme becerilerini SAT ya da ACT gibi bu testlerle karşılaştırabiliriz.”

Ulusal Adil ve Açık Test Merkezi'nden Akil Bello gibi eğitim uzmanları, uzun yıllardır, öğrencileri adil şekilde değerlendirmedikleri, gelir düzeyi yüksek ailelerden gelen ve test çözme becerisi gelişmiş öğrencilerin lehine olduğu gerekçesiyle standart testleri eleştiriyordu.

Adil ve Açık Test Merkezi'nden Akil Bello, ”Standart testleri ne kadar çok kullanırsanız bu tür testlere hazırlık yapmak için para ödeyenlerin avantajını o kadar arttırmış olursunuz. Bu testler, aldıkları eğitimden başka dayanağı olmayan demografik grupları dışlıyor” diyor.

Anais Çubukyan, lisedeki son iki yılını standart testlere hazırlanarak geçirmiş. Ailesi, testlere hazırlık için aldığı özel derslere 3 bin dolar ödemiş: ”Bunlar daha çok stratejik testler. Sorulara nasıl yaklaşmanız gerektiğinizi bilirseniz o kadar kolay olur. Eğitmenler bana testi nasıl almam gerektiğini öğretti.”

Amerika'da bin 500'den fazla üniversite, bu testlerin zorunlu olmaması kararı aldı. Bu karar, Harvard, Yale ve Cornell gibi ABD'nin en seçkin yüksek eğitim kurumlarının bir parçası olduğu Ivy League okulları tarafından 2022 sonbaharına kadar uygulanacak.

Washington'dan Adeoluwa Fatukasi de standart testleri almamaya karar veren öğrencilerden biri. Fatukasi, buna rağmen son derece seçkin bir okul olan Pennsylvania Üniversitesi’ne kabul edilmiş: ”Testi sadece daha seçici üniversiteler için isteğe bağlı olarak almam tavsiye edildi.”

Standart testleri eleştirenlerse üniversiteleri öğrenci kabul sürecinde bu testlere yer vermemeye teşvik ediyor.

Akil Bello, ”California Üniversitesi'nin tüm kampüsleri ve Teksas eyaletindeki St. Mary's gibi üniversiteler bundan böyle standart test sonuçlarını değerlendirme altına almayacaklarını açıkladı. Bu çok daha net bir uygulama. Test sonuçlarını ibraz etseniz bile bunlara bakmayacaklar. Öğrencilerden okulda akademik çalışmalarına ve kişisel ilgi alanlarına odaklanmaları isteniyor” diyor.

Anais ve Adeoluwa, istedikleri okullara kabul edildi. Bu iki öğrencinin geleceği parlak olsa da üniversite giriş sınavlarının geleceği tam olarak netleşmiş değil.

