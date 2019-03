ABD’de Üniversiteye Nasıl Başvurulur?

Amerika'da çok sayıda zengin ailenin çocuklarını seçkin üniversitelerde okutmak için sahtecilik yaptığı ve bir danışmanlık firmasına milyonlarca dolar para ödediğinin ortaya çıkmasıyla patlak veren skandal, dikkatleri bir kez daha Amerikan üniversitelerine başvuru sürecine çevirdi. Amerika'da üniversite başvurusu yapmak, gerek öğrenciler gerekse aileleri için son derece zor bir süreç.

Peki öğrencilerin üniversitelere kabul edilebilmek için ne yapmaları gerekiyor?

İlk tavsiye, öğrencilerin üniversiteye hazırlık yapmaları için lise son sınıfa kadar beklememeleri yönünde. Öğrencilerin üniversiteye adım atma süreci daha lise birinci sınıfta başlıyor. İngilizce'de kısaca GPA yani grade point average olarak bilinen ağırlıklı not ortalaması, üniversiteye kabulde en çok rol oynayan etkenlerden biri. Ağırlıklı not ortalaması, öğrenciler lise birinci sınıfa adım atar atmaz hesaplanmaya başlıyor.

Lise not ortalaması çok önemli

Üniversitelerin çoğu, öğrencilerin başvuru paketine mezun olacakları liseden aldıkları transkript adı verilen resmi not dökümünü eklemelerini istiyor. Not dökümü, öğrencinin ağırlıklı not ortalamasını içeriyor. Ağırlıklı not ortalaması, eğitim sisteminde harflerle gösterilen notların sayısal değeri ve her dersin kredi değerinin hesaplanmasıyla belirleniyor. 4,0 değerindeki ağırlıklı not ortalaması, bir öğrencinin elde edebileceği en yüksek not ortalaması olarak kabul ediliyor. Ancak kimi öğrenciler ek dersler ya da üniversite seviyesinde dersler alarak ağırlıklı not ortalamalarını 4,0'ın üzerine çıkarabiliyor.