ABD’de Ünlü Markaların Siyahları Desteklemesi Nasıl Karşılanıyor?

''Just do it'' (Sadece yap) sloganı hafızalara kazınan spor ürünleri firması Nike, yeni reklamında ‘’Bu defa yapmayın. Amerika’da bir sorun yokmuş gibi davranmayın’’ mesajını paylaştı. Nike, 2018’de de polis şiddetini protesto etmek için milli marş sırasında diz çöken Amerikan Futbol Ligi (NFL) oyuncularından Colin Kaepernick’i ''Just Do It'' kampanyasının 30. yıl yüzü yapmıştı. Reklam, Kaepernick’in siyah beyaz yakın çekimle ekrana getirilen yüzüyle ''Her şeyi feda etmen gerekse de bir şeye inan'' sloganını paylaşmıştı.

Amerikalı otomotiv firmaları da Floyd’un ölümünde olağandışı biçimde kararlı tavır aldı. General Motors’ın sessiz CEO’su Mary Barra, çalışanlarına gönderdiği yazıda, ''Bazen öyle bir zaman gelir ki yanlış olanı teşhis etmek yerine, doğru olanı savunmaya başlamak gerekir'' ifadelerini kullandı.

Ford’un Başkanı Bill Ford ve CEO’su Jim Hackett, çalışanlarına yaptıkları yazılı açıklamada, şirketin işçiler için adil ve kapsayıcı bir kültür oluşturulmasına öncülük edeceğini söyledi ve ''Kat edilen ilerlemeye rağmen sistemli ırkçılığın hala var olduğunu biliyoruz. Bu durumu görmezden gelemeyiz ya da baskıya dayalı bir düzen fikrini kabul edemeyiz'' dedi.