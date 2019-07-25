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ABD'de Uygulanmayan İdam Cezaları için Düğmeye Basıldı

25.07.2019 21:14 | Son Güncelleme

ABD’de Adalet Bakanlığı federal düzeyde 16 yıldır askıda olan ölüm cezasının beş mahkum için uygulanmasına karar verdi. Adalet Bakanlığı, cinayetten hüküm giyen beş mahkumun cezalarının infaz edilmesi için Federal Hapishaneler Bürosu’na infaz protokolu çıkartması için talimat verdi

ABD'de Uygulanmayan İdam Cezaları için Düğmeye Basıldı

ABD’de Adalet Bakanlığı 16 yıldır askıda olan ölüm cezasının beş mahkum için uygulanmasına karar verdi.

ABD yönetimi beş idam cezası mahkumunun cezalarını uygulamaya hazırlanıyor. 16 yıl boyunca askıya alınan idam cezalarına bu yılın sonunda yeniden başlanması planlanıyor.

Adalet Bakanlığı, cinayetten hüküm giyen beş mahkumun cezalarının infaz edilmesi için Federal Hapishaneler Bürosu’na infaz protokolu çıkartması için talimat verdi. İnfazlardan üçünün Aralık ayında, kalan ikisinin de 2020 yılının Ocak ayında yapılması planlanıyor.

ABD’deki son federal düzeydeki idam uygulamasıyla 2003 yılında 19 yaşındaki bir askeri kaçıran ve öldüren 2003 Körfez Savaşı muharibi Louis Jones’un cezası infaz edilmişti.

Adalet Bakanı William Barr yaptığı açıklamada “Kongre halkın temsilcileri tarafından kabul edilen ve Başkan tarafından onaylanan kanunlar ile ölüm cezasına açıkça onay verdi” ifadelerini kullandı.

Ölüm cezasına çarptırılan Daniel Lewis Lee beyazların üstünlüğünü savunan bir grubun üyelerinden. Lee, biri sekiz yaşında olmak üzere üç çocuklu bir aileyi katletmekten 1999 yılında suçlu bulunmuştu.

Bakanlık her beş mahkumun temyiz ve diğer hukuki süreçlerin tamamını tüketmiş olduklarını belirtti.

ABD’de federal yönetim idam cezalarını 1972’den bu yana uygulamıyordu. Anayasa Mahkemesi “zalim” bir uygulama olduğu hükmüne vararak uygulamayı durdurmuştu. Ancak 1988’de kısmen yeniden başlatılmasıyla üç mahkum infaz edilmişti.

ABD, idam cezasının hala infaz edildiği tek batı ülkesi. Federal devletin dışında eyaletlerde uygulamalar değişiyor. Şu anda 29 eyalette ölüm cezası uygulanıyor. ABD’de geçen yıl 25 ölüm cezası mahkumu infaz edildi. Avrupa’da ise idam cezasının uygulandığı tek ülke Belarus.

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