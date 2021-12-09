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ABD'de Uygur bölgesinden gelen mallara ithalat yasağı

09.12.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Uygurların Pekin yönetimi tarafından zorla çalıştırıldığına yönelik iddialar nedeniyle Sincan bölgesinden ithalat yasağı öngören tasarıyı kabul etti.

ABD, insan hakları ihlallerinde bulunduğu gerekçesiyle Çin üzerindeki baskıyı artıyor. Pekin yönetimini ülkedeki Uygur azınlığa baskı uygulamakla suçlayan ABD, yeni ekonomik yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki zorla çalıştırma iddiaları nedeniyle bu bölgeden ithalatın yasaklanmasını öngören tasarı çarşamba günü ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. "Uygur Zorla Çalıştırma Önleme Yasası" bire karşı 428 oyla kabul edildi. Yeni yasal düzenlemenin hayata geçirilebilmesi için Senato'da da kabul edilmesi ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

Çin'den misilleme tehdidi

Çin ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden ithalat yasağını öngören tasarının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesine tepki göstererek, misilleme tehdidinde bulundu. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ABD'nin bu hatayı düzeltmesi gerektiğini vurgulayarak, aksi takdirde Çin'in de kendi çıkarlarını korumak için tedbirlere başvuracağını söyledi.

ABD'nin bu adımı, eski Başkan Donald Trump döneminde ABD ile Çin arasında başlayan ticaret geriliminin Biden döneminde de devam edeceğine işaret ediyor.

Kabul edilen diğer tasarılar

Öte yandan Demokratların çoğunluğunu oluşturduğu Temsilciler Meclisi Çin'deki insan hakları ihlalleri ile bağlantılı iki tasarıyı daha kabul etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Çin hükümeti ile iş birliği yaparak insan haklarına ilişkin taahhütlerini ihlal ettiğine dair karar Temsilciler Meclisi'nde oy birliği ile onaylandı.

Çin hükümetini Uygur azınlığa yönelik insan hakları ihlallerinde bulunmakla suçlayan ABD, şubat ayında Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nı diplomatik olarak boykot kararı da almıştı. ABD'nin bu kararına Avusturalya, Kanada ve İngiltere de katılmıştı. Almanya ve Fransa ise Çin'e yönelik diplomatik boykot kararı konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) ortak bir tutum belirlemesini istiyor.

Meclis'te bire karşı 427 oyla kabul edilen diğer tasarıda ise Çin'in Uygurlar ve diğer dini azınlıklara yönelik "süren soykırımı ve insanlığa karşı suçları" kınanarak, Birleşmiş Milletler'in buna müdahale etmesi talep edildi.

Çin'e "soykırım" suçlaması

ABD hükümeti, Pekin'i Hong Kong ve Sincan'da insan haklarını ihlal etmenin yanı sıra Uygurlara "soykırım" uygulamakla suçluyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda Uygurlar'ın zorla tutulduğu ve çalıştırıldığı yönündeki iddiaları Çin reddediyor.

Reuters/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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