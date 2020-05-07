ABD’de Uzmanlar Çocuklarda Görülen Nadir Hastalığı İnceliyor

ABD’de bilim adamları çocuklarda görülen ve Corona virüsüyle bağlantılı olduğu sanılan nadir bir enflamasyon hastalığını araştırıyor. Uzmanlar, hastalığın bazı vakalarda hayati tehlike oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Vakalar ilk olarak İngiltere, İtalya ve İspanya’da görüldü. Ancak Amerika’da son günlerde doktorlar aynı belirtileri gösteren çocuklara rastlandığını bildirdi. Birçok organı etkileyen hastalık, kalp fonksiyonlarını bozarak kalp damarlarını zayıflatabiliyor. Reuters haber ajansına göre bugüne kadar İngiltere’de en az bir çocuk hayatını kaybetti. ABD’deyse henüz ölen çocuk olmadı. Ancak Colorado Çocuk Hastanesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve Amerikan Pediatri Akademisi’nin bulaşıcı hastalıklar komisyonu üyesi Dr. Sean O’Leary, bu durumun değişebileceği uyarısında bulunuyor. O’Leary, ‘‘COVİD 19’la İlişkili Olması Muhtemel Pediatrik Çoklu Sistem Enflamasyonu Sendromu’’ olarak adlandırılan hastalıkla ilgili bilgi toplamak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

O’Leary, akademik araştırma merkezlerinin çoğunun bu vakalarla ilgilendiğini ve bunları düzenli olarak izlediklerini ekledi. New York’ta 64 vaka görüldü New York eyaleti Sağlık Dairesi, 5 Mayıs itibariyle 64 vakanın kayıtlara geçtiğini bildirdi ve hastanelere, vakaları hızla bildirmeleri çağrısı yaptı. Açıklamada kaç çocukta Corona virüsü tespit edildiği belirtilmedi, ancak hastalığın Corona virüsüyle bağlı olduğunun tahmin edildiği kaydedildi. Eyaletin sağlık yetkilileri, hastanelerden bu semptomlarla gelen hastalara hem aktif virüs testi hem de antikor testi yapmasını istiyor. Aktif virüs testi, hastaların hali hazırda virüsü taşıyıp taşımadığını gösterirken antikor testi, bu kişilerin hastalığı daha önce geçirip geçirmediğini gösteriyor. New York’taki Columbia Üniversitesi bünyesindeki Presbyterian Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesi doktorlarından Steven Kernie, şu ana kadar 15 ila 20 çocuğun yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi. Steven Kernie, bunun hala nadir görülen bir durum olduğunu söylese de vaka sayısının yükselmekte olduğuna dikkat çekti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de hastalıkla ilgili bir açıklama yaptı. CDC, Eyalet ve Bölge Salgın Hastalık Uzmanları Konseyi ve diğer gruplardan veri topladıklarını, bu şekilde hastalığı anlamaya çalıştıklarını bildirdi. Amaç, vakaları tanımlayarak CDC’nin bu vakaları izlemesine ve doktorlara tedavi tavsiyeleri vermesine imkan sağlamak. Dünya genelindeki vakalara bakıldığında semptomları taşıyan her çocukta Corona virüsü tespit edilmediği de görülüyor. Ancak çoğunluğunda virüsün görülmesi, doktorların hastalığın Corona ile bağlantılı olduğunu düşünmesine neden oluyor. Çocukların büyük çoğunluğu, Corona virüsü enfeksiyonunu hafif geçiriyor. Hastaneye yatan çocuk sayısının da yetişkinlerden daha az olduğu belirtiliyor. Harvard Üniversitesi bünyesindeki Boston Çocuk Hastanesi pediatri kardiyologlarından Dr. Jane Newburger da çocukların çoğunlukla Corona virüsünü hafif geçirdiklerini, ancak nadir de olsa aşırı enflamasyon durumunun gelişebileceğini söylüyor. ‘‘Bazı çocuklar çok hasta olabiliyor’’