ABD'de Vaka Artışında Son İki Ayın Rekoru Kırıldı

Vaka sayılarındaki artışa rağmen ABD’de günlük can kaybı sayılarında gerileme görülüyor. ABD’de şu ana kadarki verilere göre Corona virüsü salgını nedeniyle günde ortalama 700 kişi hayatını kaybetti. Ancak ülke genelinde ölüm sayılarının azalmasına rağmen Cuma günü Arkansas, Missouri ve Montana eyaletlerinde can kayıplarında rekor artış görüldü.

Cuma günü ülkedeki 50 eyaletten 10’unda yeni vaka sayılarında rekor artışlar rapor edildi. Aralarında İndiana, Minnesota, Missouri ve Ohio’nun bulunduğu ABD’nin orta batı bölgesinde eyaletler de ard arda 3 gündür 3 binin üzerinde yeni vaka tespit edildi. Montana, New Mexico ve Wyoming eyaletlerinde de vaka sayılarında ciddi sıçramalar yaşandı. Açıklanan verilere göre ABD’de 19 eyalette Ekim ayıyla birlikte vaka sayılarında artışlar görülmeye başlandı.

ABD’de Corona virüsü salgınında son iki ayın en yüksek günlük vakası Cuma günü tespit edildi. Yapılan açıklamada ülkede Cuma günü 58 bin yeni COVID-19 vakası tespit edildi.

Washington Üniversitesi’nin yaptığı bir çalışmaya göre ABD’de salgın nedeniyle, 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle 395 bin civarında kişi hayatını kaybedecek. Bu da günlük can kaybı sayısının Ocak ayı itibariyle üçe katlanması anlamına geliyor.

Ancak aynı çalışmaya göre maske tedbirine doğru şekilde uyulması halinde 79 bin kişinin hayatını kurtarmak ve ölü sayısını 316 binde tutmak mümkün olabilecek.

ABD’de 17 eyalette maske kullanımı zorunluluğu olmasına karşın hükümetin ülke geneline yönelik olarak almış olduğu bir karar yok.

Öte yandan ülke genelinde hastanelerdeki vaka sayılarının artışlarına da dikkat çekiliyor. Son açıklanan verilere göre hastaneye yatan vaka sayılarında da hızlı bir artış söz konusu. Son olarak Arkansas, Kansas, Missouri, Montana, Kuzey Dakota, Oklahoma ve Wisconsin’deki hastanelerde rekor sayıda hasta hastanelere başvurmuş durumda. Yetkililer ülke batı bölgesindeki eyaletlerde hastaneye yatan günlük hasta sayısının 9 bine yaklaştığını belirtiyorlar.

