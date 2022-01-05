ABD’de Vaka Artışları Frenlenemiyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, COVID-19 vakalarının günlük ortalama sayısının son 7 günde önceki haftaya göre yüzde 98 arttığını açıkladı.

Beyaz Saray brifinginde konuşan CDC Direktörü, hastaneye yatışların ortalamasının yüzde 63, can kayıplarının da yüzde 5 arttığını bildirdi.

Walensky, CDC’nin tam aşı tanımını değiştirme planı olmadığını da söyledi. ABD’de Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın elçi RNA aşılarında iki doz, Johnson&Johnson’ın tek doz aşısını yaptıranlar, güçlendirici doz takviyesi olmadan tamamen aşılanmış sayılıyor.

Beyaz Saray Corona Virüsü ile Mücadele Görev Gücü Koordinatörü Jeff Zients de yönetimin, uluslararası seyahatler veya Başkan Joe Biden’ın getirdiği bir dizi aşı zorunluluğu kapsamındaki on milyonlarca çalışan için takviye doz aşı gerektirecek bir düzenlemeyi düşünmediğini söyledi.

Jeff Zients ABD'de Omicron varyantının neden olduğu COVID-19 vakalarındaki artışa rağmen okulları açık tutmak için gereken araçlara sahip olduklarını da kaydetti.

Zients, Beyaz Saray brifingine, "Çocuklarımızı okulda nasıl güvende tutacağımızı biliyoruz. Okulların yaklaşık yüzde 96'sı açık. Ebeveynler okulların açılmasını istiyor ve uzmanlar, yüz yüze öğrenmenin çocukların fiziksel ve zihinsel sağlıkları ve ileri eğitimleri için en iyisi olduğu konusunda net. Başkan (Biden) da daha net olamazdı; bu ülkedeki okullar açık kalmalı" dedi.

Biden yönetimi, okullarda güvenlik protokolleri konusunda artan gerilime rağmen, yüz yüze eğitim onuşunda kararlı.

Ancak Chicago’daki okullar, öğretmenler sendikasının rekor seviyede artan COVID-19 vakalar nedeniyle uzaktan eğitime geçiş için oy vermesinin ardından, dersleri iptal etti. Ülkenin üçüncü en büyük okul bölgesindeki yetkililer ise, çocukların öğrenimi ve zihinsel sağlığı için yıkıcı olduğu için bölge genelinde çevrimiçi eğitime geri dönmeyeceklerini söylüyor.

Fauci’den Omicron’u ciddiye alma uyarısı

Aynı brifingde konuşan ABD’nin en kıdemli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci de Delta varyantına kıyasla belirtileri daha hafif kalmasına rağmen Corona virüsünün Omicron varyantı konusunda, kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.

Başkan Joe Biden’ın baş sağlık danışmanı Fauci, Omicron’un artan bulaşıcılığından kaynaklı vakaların yoğunluğu nedeniyle, yol açtığı hastalığın şiddeti azalsa da ciddi olduğunu ifade etti.

Fauci, "Omicron hastane sistemimizi hala strese sokabilir, çünkü ne olursa olsun büyük hacimli vakaların belirli bir oranı şiddetli olacaktır" dedi.

Pfizer ve BioNTech zona aşısı için işbirliğine gidiyor

Öte yandan Pfizer ve BioNTech, Corona virüsü aşısında kullandıkları elçi RNA teknolojisiyle, viral enfeksiyon zona için bir aşı geliştireceklerini açıkladı. Pfizer'ın antijen teknolojisi ile BioNTech'in elçi RNA teknolojisini birleştirecek olan zona aşısının klinik denemelerine 2022'nin ikinci yarısında başlanması planlanıyor.

Denemeler başarılı olursa, GlaxoSmithKline'ın iki dozluk zona aşısı Shingrix’e rakip gelecek.

CDC’ye göre ABD’de her yıl tahmini 1 milyon zona vakası görülüyor. Zona, gençken su çiçeği geçiren veya varicella-zoster virüsü taşıyan ileri yaştaki yetişkinlerde ortaya çıkıyor. Çoğu durumda bir ay içinde iyileşse de bazen daha uzun sürebilen sinir ağrısına yol açabilen ağrılı bir döküntüye yol açıyor. Daha ciddi vakalarda döküntünün bölgesine göre görme ya da işitme kaybı yaşanabiliyor.

