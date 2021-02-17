‘‘ABD’de Vaka Sayıları Geçen Yazın Zirvesinden Daha Fazla’’

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, ABD’de yeni vaka sayılarının son beş haftadır düşüşte olduğunu bildirdi. 7 günlük vaka sayısı ortalamasının geçen hafta yüzde 22 düşerek günde 68.000’e gerilediğini belirten Walensky, hastaneye yatma oranında da Ocak ayının başından bu yana düşüş olduğunu kaydetti.
Buna göre geçen hafta hastaneye kaldırılma oranında yüzde 21 düşüş oldu, hastaneye yatırılanların sayısı günde ortalama 7.700’e indi. Günlük ölüm sayılarının dalgalanmaya devam ettiğini belirten CDC Başkanı, 9-15 Şubat arasında günlük rakamlarda yüzde 0,6 düşüş ile günde ortalama 3.076 ölüm görüldüğünü bildirdi.
‘‘Olumlu yolda olmamıza rağmen salgının ortasındayız’’ diyen Walensky, ABD’de vaka sayılarının hala geçen yazın zirvesinden de daha fazla olduğunu hatırlattı. CDC Başkanı virüsün daha hızlı yayılan mutasyona uğramış yeni varyantlarının son aylardaki ilerlemeyi engellememesi için önlemlere sıkı şekilde uyulmaya devam edilmesi gerektiğini bildirdi.
Salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci ise aşı olmasına rağmen virüsle enfekte olan az sayıdaki kişinin bulaştırıcılık oranıyla ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarını paylaştı.
Fauci, araştırmaların vücutta virüs miktarı arttıkça bulaştırıcılığın da arttığını gösterdiğini söyledi. Aşılama çalışmalarını dünyanın geri kalanına göre çok daha hızlı ilerleten ve nüfusun önemli kısmının aşılandığı İsrail’de yapılan bir araştırmaya değinen Fauci, bu araştırmanın aşı olanların virüse yakalanması durumunda vücutlarındaki virüs oranının aşı olmadan virüse yakalananlardan çok daha düşük olduğunu gösterdiğini aktardı. Fauci bunun da aşıyı olmasına rağmen virüse yakalananların bulaştırıcılık oranının da düşük olacağını gösterdiğini söyledi.
Fauci, ‘‘Aşı olun, aşı olmak çok önemli. Sadece kendiniz ve içinde yaşadığınız topluluk için değil, ülkenin dinamikleri için de bu çok önemli’’ diye konuştu.
‘‘Temmuz sonuna kadar yeterli aşı olacak’’
Johnson & Johnson firmasının hazır bulunan aşı dozu miktarının geçen haftalarda sanılanın aksine yalnızca birkaç milyon doz olduğunu belirten Beyaz Saray’ın Corona virüsüyle mücadele koordinatörü Jeffrey Zients de, firmanın ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) acil durumda kullanım onayını gelecek haftalarda alabileceğini kaydetti.
Zients, Johnson & Johnson firmasının Haziran ayına kadar 100 milyon doz aşıyı ABD’ye teslim etmeye hazır olacağını belirtti. Zients, teslimatın sona doğru hızlanacağını kaydetti. Yetkili, firmanın ABD yönetimiyle üretimin arttırılması için birlikte çalıştığını bildirdi.
Zients, Temmuz sonuna kadar 300 milyon Amerikalı’ya yetecek kadar aşı olacağını söyledi.
‘‘Test sayısı arttırılacak’’
Beyaz Saray Corona virüsü test koordinatörü Carole Johnson ise Demokrat Başkan Joe Biden’ın Corona virüsü yardım paketinin Kongre tarafından kabul edilmesinin önemine vurgu yaptı.
Johnson, Corona virüsü varyantlarının tespit edilmesi için genetik dizilim yönteminin kullanılmasının hızla yaygınlaştırılması amacıyla 200 milyon dolar ayrılacağını bildirdi.
Johnson, okulların açılmasının kolaylaştırılması için testlere 650 milyon dolar ayrılacağını kaydetti.
Johnson’a göre federal hükümet üç ayrı bölgede yapılacak testlere 1,6 milyar dolar ayıracak.
Beyaz Saray’dan yapılan başka bir açıklamada da yerli test cihazlarının üretiminin arttırılması için ve gen dizilimi çalışmaları için 815 milyar dolar ayrılacağı belirtildi.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne borcu olan 200 milyondan fazla ödemeyi ay sonuna kadar yapacağını bildirdi.
Eski Başkan Donald Trump, ABD’yi geçen yıl Corona virüsü salgınıyla mücadelede yetersiz kaldığı ve Çin’in baskısına boyun eğdiği gerekçesiyle WHO’dan resmen çıkarmıştı. Demokrat Başkan Joe Biden ise göreve geldiği ilk gün imzaladığı kararnameyle Dünya Sağlık Örgütü’ne geri dönülmesi talimatı vermişti.