‘‘ABD’de Vaka Sayıları Geçen Yazın Zirvesinden Daha Fazla’’

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, ABD’de yeni vaka sayılarının son beş haftadır düşüşte olduğunu bildirdi. 7 günlük vaka sayısı ortalamasının geçen hafta yüzde 22 düşerek günde 68.000’e gerilediğini belirten Walensky, hastaneye yatma oranında da Ocak ayının başından bu yana düşüş olduğunu kaydetti.

Buna göre geçen hafta hastaneye kaldırılma oranında yüzde 21 düşüş oldu, hastaneye yatırılanların sayısı günde ortalama 7.700’e indi. Günlük ölüm sayılarının dalgalanmaya devam ettiğini belirten CDC Başkanı, 9-15 Şubat arasında günlük rakamlarda yüzde 0,6 düşüş ile günde ortalama 3.076 ölüm görüldüğünü bildirdi.

‘‘Olumlu yolda olmamıza rağmen salgının ortasındayız’’ diyen Walensky, ABD’de vaka sayılarının hala geçen yazın zirvesinden de daha fazla olduğunu hatırlattı. CDC Başkanı virüsün daha hızlı yayılan mutasyona uğramış yeni varyantlarının son aylardaki ilerlemeyi engellememesi için önlemlere sıkı şekilde uyulmaya devam edilmesi gerektiğini bildirdi.