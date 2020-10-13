ABD’de Vaka Sayılarında 1 Haftada Yüzde 11 Artış

ABD’de geçen hafta Corona virüsü vakaları bir önceki haftaya göre yüzde 11 arttı. Özellikle ülkenin ortabatısında görülen vaka sayısında artış var.

11 Ekim’le biten haftada Corona virüsünden ölenlerin oranıysa yüzde 3 azalarak 4.800’e indi. ABD’de salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 215 bine yakın. Corona virüsüne yakalananların sayısıysa 7 milyon 700 binin üzerinde.

Geçen hafta 50 eyaletten 29’unda en az iki hafta üst üste vaka sayısında artış yaşandı. Bu eyaletlere Illinois ve Missouri hariç tüm ortabatı eyaletleri dahil. Bir önceki hafta vaka sayısında iki hafta üst üste artış yaşanan eyaletlerin sayısı 21’di. Ayrıca ülkenin kuzeybatı, güney ve batısında da yeni merkezler artan vaka sayılarıyla öne çıkıyor.

Gönüllülerin veri takibi yaptığı Corona Virüsü İzleme Projesi’ne göre Idaho’da geçen hafta yapılan 17 bin Corona virüsü testinin yüzde 23,5’i pozitif çıktı. Bu, ülkedeki en yüksek pozitif test oranı olarak kayıtlara geçti. Güney Dakota, Iowa ve Wisconsin de geçen hafta pozitif test oranlarının yüzde 20’nin üzerinde olduğunu açıkladı.

Pozitif test oranı ülkede üç hafta üst üste rekor kırmış durumda. Geçen hafta günde ortalama 976 bin test yapıldı. Pozitif gelen testlerin oranı yüzde 4,6’dan yüzde 5’e çıktı.