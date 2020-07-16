ABD’de Vaka Sayılarında Yeni Rekor

Corona virüsü vakalarının 3,5 milyona ulaştığı ABD’de en az 39 eyalet, bir önceki haftaya kıyasla yeni vaka sayısında artış yaşandığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan hasta oranlarının yüksek olduğu Teksas’ın bazı ilçelerinde, morg kapasitesinin yetersiz kalması üzerine soğuk hava depolu kamyonlar devreye sokuluyor. Amerika’da bir günde görülen yeni vaka sayısında yine rekor kırıldı. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, Çarşamba günü ülke genelinde 67 bin 600 yeni Corona vakası kayıtlara geçti. Bu, sadece ABD’de değil dünya genelinde de bir ülkede bir gün içinde tespit edilen en yüksek vaka sayısı. ABD’li sağlık yetkilileri, vakaların tekrar artışa geçmesinden maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına özen göstermeyenleri sorumlu tutuyor. Teksas’ta soğuk hava depolu kamyon talep edildi Teksas’ta San Antonio belediyesi yetkilileri Bexar County’deki hastanelerdeki yatakların yüzde 90’ının dolu olduğunu, hastanelerdeki morglarda yer kalmaması olasılığına karşı da soğuk hava depolu kamyon siparişinin verildiğini belirtti.

Teksas’tan yayın yapan yerel kanalların ve CNN’in aktardığı habere göre Cameron ve Hidalgo ilçeleri, sayıları yetersiz olduğu için soğuk hava deposu bulunan TIR’ları ortak kullanıyor. Arizona’da ise eyalet yetkilileri, aralarında yoğun bakım ve ameliyathane hemşirelerinin de olduğu yaklaşık 600 sağlık personelinin başka eyaletlerden getirilmesi için harekete geçtiklerini açıkladı. Vaka sayılarında keskin artışın gözlemlendiği California eyaletinin Los Angeles kentinde de halk sağlığı yetkilileri, evden çıkma yasakları dahil olmak üzere pek çok seçeneğin masada olduğunu belirtti. Trump ve Fauci bir ay sonra ilk kez telefonda görüştü ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci ile Başkan Trump’ın bir ay sonra ilk kez telefonda görüştüğü belirtildi. Fauci ile Beyaz Saray yetkilileri arasında geçtiğimiz günlerde Başkan Donald Trump’ın ticaret danışmanı Peter Navarro’nun açıklamaları üzerinden tartışma yaşanmıştı. Başkan Trump, USA Today gazetesine kaleme aldığı yazıda Fauci’nin salgının ilk günlerinde yaptığı açıklamalarda sürekli yanıldığını savunan Peter Navarro için, ‘’Böyle bir şey yazmamalıydı’’ demişti. Beyaz Saray da Navarro’nun yazısını onay almadan gazeteye gönderdiği için protokolu ihlal ettiğini söylemişti.

Anthony Fauci ise tavsiyelerinin Başkan Trump’a Corona Virüsü Görev Gücü’ne liderlik eden Başkan Yardımcısı Mike Pence üzerinden dolaylı olarak iletildiğini söylemiş, geçen hafta Financial Times’a verdiği röportajda Başkan Trump’ı en son 2 Haziran’da Beyaz Saray’da gördüğünü belirtmişti. Cumhuriyetçi Parti Kurultayı Florida’da nasıl yapılacak? Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi, vaka sayılarının tırmandığı Florida eyaletinin Jacksonville kentinde gelecek ay yapılması planlanan ve dört gün sürecek parti kurultayının üç günündeki katılımlara kısıtlama getirdi. Komite Başkanı Ronna McDaniel, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi üyelerine yazdığı mektupta, kurultayın ilk üç gecesine 2.500 düzenli delegenin katılmasına izin verileceğini söyledi. McDaniel tüm delegelerin, konuklarının ve yedek delegelerin kurultayın son gecesine katılabileceklerini belirtti. Kurultayın son gecesi olan 27 Ağustos’ta Başkan Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adaylığını resmen kabul konuşması yapması bekleniyor.