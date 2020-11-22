ABD'de Vaka Sayısı 12 Milyonu Aştı

ABD’de Corona virüsü salgınına yakalanan kişi sayısı 12 milyonun üzerine çıktı. John Hopkins Üniversitesi tarafından son açıklanan veriye göre, salgının başından bu yana COVID-19 virüsü bulaşan kişi sayısı, 12 milyon 89 bin 440 kişi oldu. Ülkede salgın yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı da 255 bin 900 kişi oldu.

ABD’de son 6 günde toplam 1 milyon yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı, 10 milyondan 11 milyona 8 günde, 9 milyondan 10 milyona 10 günde yükselmişti.

Ülke içerisinde seyahat hareketliliğinin artması salgının daha da hız kazanacağı endişesini arttırıyor. Ulaşım Güvenliği Dairesi verilerine göre ABD’de Cuma günü 1 milyondan fazla kişi havayoluyla seyahat etti. Bu salgının başından bu yana bir günde en fazla kişinin havayoluyla seyahat ettiği ikinci gün oldu.

Ülke içerisinde seyahat eden kişi sayısının artması halkın uzmanların evde kalın uyarısını dikkate almadıkları olarak görülüyor. Bu sebeple yaklaşan Şükran Günü, salgın açısından daha da büyük bir endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. ABD’de Şükran Günü’nde her yıl onmilyonlarca Amerikalı ailelerini ziyaret etmek amacıyla ülke içerisinde seyahat ediyor.