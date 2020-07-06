ABD'de Vaka Sayısı 3 Milyona Yaklaştı

Amerika’da Corona virüsünün neden olduğu can kaybı Pazartesi günü itibariyle 130 bini geçerken, ülke genelinde toplam vaka sayısıysa 3 milyona yaklaştı. Birçok bölgede yeni vakaların yeniden hızla artışa geçmesi, Başkan Donald Trump’ın krizi yönetme şekline karşı eleştirilerin yoğunlaşmasına neden olurken, ekonomiyi yeniden faaliyete geçirme çabalarını da sekteye uğratıyor.

Salgını yol açtığı can kaybı oranı her ne kadar düşüşe geçmiş olsa da, uzmanlar ölümlerin vakaların tespit edilmesinden haftalar ya da aylar sonra gerçekleştiğine, bu nedenle de ölüm oranlarındaki mevcut düşüşün belirleyici bir unsur olmadığına dikkat çekiyor.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, birçok yerde önlemlerin gevşetildiği ve ekonominin önemli oranda yeniden hayata geçirildiği Amerika’da 39 eyalette vaka sayıları artıyor. Bunlar arasında 16 eyalette bu ay içinde bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayıları kaydedildi. Florida, bir günde 11 bin vaka tespitiyle Avrupa ülkelerinde bir günde kaydedilen vaka sayısının da üzerine çıktı.