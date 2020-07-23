ABD’de Vaka Sayısı 4 Milyonu Aştı

Reuters haber ajansının verilerine göre, ABD’de Corona virüsü vakalarının sayısı 4 milyonu geçti. Son veriler, Amerika’da ilk vakanın görüldüğü 21 Ocak’tan bu yana tespit edilen enfeksiyon vakalarındaki hızlı artışın bir göstergesi. ABD’de 1 milyon vakaya 98 günde ulaşılmıştı. Vaka sayısı yalnızca 16 gün içinde 3 milyondan 4 milyona yükseldi. Ülkede her saat ortalama 2.600 yeni vaka tespit ediliyor. ABD, tespit edilen yeni vaka sayısında dünyadaki en yüksek orana sahip ülke konumunda bulunuyor. Amerika’da Corona virüsü salgınının merkez üssü New York’tan Güney ve Batı kesimindeki eyaletlere kaymış; süreç boyunca federal yetkililerle eyalet yönetimleri ve belediyeler arasında virüse karşı alınan sosyal ve ekonomik önlemlerin ne zaman hafifletileceği konusunda görüş ayrılıkları yaşanmıştı. Miami Belediye Başkanı: ‘’Maske işe yarıyor’’ Ülkelerin çoğunda maske zorunluluğu getirilmesine ve ABD’de federal yönetimin kendi sağlık uzmanlarından gelen tavsiyelere rağmen, maske takılıp takılmaması tartışması siyaset malzemesi oldu. Virüs salgınından eyaletleri olumsuz etkilenen Cumhuriyetçi valilerin bazıları maske zorunluluğu getirilmesine direnç gösterdi.

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son anketlerde halk desteği oranı düşen Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump maske takmaya uzun süre direnmişti ancak bu hafta yaptığı açıklamada halkı maske takmaya teşvik ederek geri adım attı. Virüs vakalarının tırmandığı Florida eyaletinde Miami Belediye Başkanı Francis Suarez Perşembe günü yaptığı açıklamada, kentte maske takılması zorunluluğu getirilmesinin sonuç verdiğini, bunun rakamlara da yansıdığını söyledi. Okullar açılacak mı? ABD’de bir başka tartışma konusu da Ağustos ayında okulların yeniden açılıp açılmaması. Uzmanlar okullarda birebir derslere yeniden başlanmasının vaka sayılarını arttırabileceği uyarısında bulunuyor. ABD Başkanı Trump, okulların yeniden açılmamaları halinde federal bütçeden pay alamayabilecekleri tehdidinde bulunmuş ancak Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında bu konuda kararı eyalet valilerinin vereceğini söylemişti. ABD Başkanı Trump’ın bugün (Perşembe) düzenleyeceği basın toplantısında bir kez daha bu konuya değinmesi bekleniyor.