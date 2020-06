ABD'de vaka sayısı yeniden tırmanışta

Güney'den gelenlere karantina

New York, New Jersey ve Connecticut eyaletleri; vaka sayılarının yüksek olduğu Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Güney Carolina ve Teksas'tan gelenlere iki hafta karantina zorunluluğu getirdi. Buna uymayanları New York'ta 2 bin dolar para cezası, tekrarı halinde ise 5 bin dolar ceza bekliyor. New York eyaleti ve aynı isimli metropolü bir dönem pandeminin merkezi konumuna gelmiş, burada 30 binden fazla kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti. Salgının kontrol altına alınabilmesi için geniş çaplı önlemler ve kısıtlamalar getirilmişti.

Trump eleştirilerin odağında

ABD Başkanı Donad Trump koronavirüs konusunda yaşananlar nedeniyle eleştirilerin odağında. Salgını küçümsemek ve aylardır biran önce normale dönülmesi için de baskı yapmakla suçlanıyor. ABD Başkanı birkaç gün önce seçim kampanyalarına da yeniden başlamıştı. Trump'ın ve destekçilerinin büyük bölümünün maske takmaması ve sosyal mesafe kuralarını gözetmemesi de yoğun eleştirilere neden oluyor.

