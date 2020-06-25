HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de vaka sayısı yeniden tırmanışta

ABD'de vaka sayısı yeniden tırmanışta

25.06.2020 11:53 | Son Güncelleme

ABD'de son 24 saatte 35 bin 900 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti.

ABD'de vaka sayısı yeniden tırmanışta

Ülkede koronavirüs krizinin pik yaptığı Nisan ayındaki rakamlara yaklaşıldı.Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde çarşamba günü 24 saat içinde 35 bin 900 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Bu Nisan ayından bu yana kayıtlara geçen en yüksek vaka sayısı oldu. ABD'de şimdiye kadar bir günde kayıtlara geçen en fazla vaka sayısı 36 bin 400 ile 24 Nisan'da kaydedilmişti.

Söz konusu verilere göre salgının başlangıcından bu yana ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 400 bine yaklaşmış durumda. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 756 artışla 121 bin 900'e dayandı.

Vaka sayılarının özellikle ülkenin güney eyaletlerinde artışa geçtiği belirtiliyor. Krizin başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayıları Teksas ve Arizona eyaletlerinde kayıtlara geçti. Uzmanlar bu durumu diğer etkenlerin yanında önlemlerin erken gevşetilmesine bağlıyor.

Teksas eyaletinin en büyük şehri olan Houston'ın valisi Sylvester Turner, New York Times gazetesine verdiği demeçte kentteki hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 97 olduğunu belirtti. Turner "Çok güçlü bir şekilde yanlış doğrultuda ilerlediğimizi hissediyorum ve çok hızlı ilerliyoruz" diye konuştu.

Güney'den gelenlere karantina

New York, New Jersey ve Connecticut eyaletleri; vaka sayılarının yüksek olduğu Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Güney Carolina ve Teksas'tan gelenlere iki hafta karantina zorunluluğu getirdi. Buna uymayanları New York'ta 2 bin dolar para cezası, tekrarı halinde ise 5 bin dolar ceza bekliyor. New York eyaleti ve aynı isimli metropolü bir dönem pandeminin merkezi konumuna gelmiş, burada 30 binden fazla kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti. Salgının kontrol altına alınabilmesi için geniş çaplı önlemler ve kısıtlamalar getirilmişti.

Trump eleştirilerin odağında

ABD Başkanı Donad Trump koronavirüs konusunda yaşananlar nedeniyle eleştirilerin odağında. Salgını küçümsemek ve aylardır biran önce normale dönülmesi için de baskı yapmakla suçlanıyor. ABD Başkanı birkaç gün önce seçim kampanyalarına da yeniden başlamıştı. Trump'ın ve destekçilerinin büyük bölümünün maske takmaması ve sosyal mesafe kuralarını gözetmemesi de yoğun eleştirilere neden oluyor.

AFP,dpa/BW,HT

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştüŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştü
Pakistan uçağını koronavirüs muhabbeti düşürdüPakistan uçağını koronavirüs muhabbeti düşürdü
EGM Misyon Koruma Sınavı ne zaman yapılacak?EGM Misyon Koruma Sınavı ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Bir babanın en zor anı!

Bir babanın en zor anı!

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
Halk, Putin’e yeniden başkanlık yolunu açmak için sandık başında

Halk, Putin’e yeniden başkanlık yolunu açmak için sandık başında

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı

"ABD'de koronavirüs ölümleri 180 bini bulabilir"

ABD'de koronavirüs ölümleri 180 bini bulabilir

Avustralya'da ikinci dalga endişesi

Avustralya'da ikinci dalga endişesi

Pakistan uçağını koronavirüs muhabbeti düşürdü

Pakistan uçağını koronavirüs muhabbeti düşürdü

Trump için toplandılar, karantinaya alındılar

Trump için toplandılar, karantinaya alındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.