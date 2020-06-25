ABD'de vaka sayısı yeniden tırmanışta

Ülkede koronavirüs krizinin pik yaptığı Nisan ayındaki rakamlara yaklaşıldı.Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde çarşamba günü 24 saat içinde 35 bin 900 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Bu Nisan ayından bu yana kayıtlara geçen en yüksek vaka sayısı oldu. ABD'de şimdiye kadar bir günde kayıtlara geçen en fazla vaka sayısı 36 bin 400 ile 24 Nisan'da kaydedilmişti.

Söz konusu verilere göre salgının başlangıcından bu yana ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 400 bine yaklaşmış durumda. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 756 artışla 121 bin 900'e dayandı.

Vaka sayılarının özellikle ülkenin güney eyaletlerinde artışa geçtiği belirtiliyor. Krizin başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayıları Teksas ve Arizona eyaletlerinde kayıtlara geçti. Uzmanlar bu durumu diğer etkenlerin yanında önlemlerin erken gevşetilmesine bağlıyor.

Teksas eyaletinin en büyük şehri olan Houston'ın valisi Sylvester Turner, New York Times gazetesine verdiği demeçte kentteki hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 97 olduğunu belirtti. Turner "Çok güçlü bir şekilde yanlış doğrultuda ilerlediğimizi hissediyorum ve çok hızlı ilerliyoruz" diye konuştu.