ABD’de Vaka Sayısı Yine 300 Binin Üzerinde

Amerika’da Omicron varyantıyla birlikte günlük vaka sayıları yüksek seviyelerde görülmeye devam ediyor.

Amerika’da günlük vaka sayıları bir süredir 300 binin üzerinde.

Cumartesi günü vaka sayısı yaklaşık Reuters haber ajansına göre 350 bin oldu. Ülkede vaka sayısı 55 milyonu geçti. Bu arada bazı okullara maskeler geri dönüyor.

Ülke genelinde vaka sayısının hızlı şekilde artması bazı eski uygulamaların da geri gelmesine neden oluyor.

Bazı okul bölgelerine maskeler geri dönüyor.

Bazı okullar da öğrenciler ve öğretmenlere yönelik testleri hızlı şekilde arttırmayı planlıyor.

Az sayıda okul da evden eğitime geçiyor. Eğitmenler de bunun kısa sürmesini umuyor.

Newark Okulları Yöneticisi Roger Leon, bu mücadelede değişimin tek değişmez olduğunu söylüyor. Leon, yeni yılın en az ilk iki haftasında bölgedeki öğrencilerin eğitime uzaktan devam edeceğini belirtti.

Bazı üniversite ve kolejler de yılın ilk haftasında internetten eğitime geçiyor. Bazı eğitim kurumları salgının durumuna göre bunun daha da uzun sürebileceğini belirtiyor.

Harvard’da yılın ilk üç haftasında eğitim internetten olacak. Ocak sonu kampüse dönüş planlanıyor eğer koşullar izin verirse.

Chicago Üniversitesi’nde de yılın ilk iki haftası eğitim internet üzerinen olacak.

Birçok kolej ilave bir ya da iki hafta ardından ülke genelinde salgının hızının azalmasını umut ediyor.

