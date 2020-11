ABD’de Vaka Sayısında Rekor Artışlar

ABD’de en fazla Corona virüsü vaka sayısı Texas eyaletinde saptandı. Texas’ta şimdiye kadar bir milyon 12 bin 428 vaka saptandı. ABD’de en fazla can kaybı ise New York’ta gerçekleşti. New York’ta geçtiğimiz 33 bin 801 kişi Corona virüsü yüzünden yaşamını yitirdi. Texas’ın ardından ABD’de en fazla vaka California eyaletinde saptandı. California’da şimdiye kadar 970 bin 392 vaka tespit edildi. California eyaletinde Corona virüsüne bağlı olarak 17 bin 963 kişi yaşamını yitirdi. Florida ise 837 bin 77 vaka saptandı. Florida’da Corona virüsü nedeniyle 17 bin 100 kişi yaşamını yitirdi.

Dünyada saptanan Corona virüsü vaka sayısı ise 50 milyona dayandı. Bazı kaynaklara göre ise bu rakamı aştı. Vaka sayısında ABD’yi 8 milyon 519 bin 495 ile Hindistan, 5 milyon 653 bin 561 ile Brezilya, 1 milyon 774 bin 334 ile Rusya, 1 milyon 748 bin 334 ile Fransa, 1 milyon 388 bin 411 ile İspanya, 1 milyon 236 bin 851 ile Arjantin, 1 milyon 171 bin 441 ile İngiltere, 1 milyon 136 bin 447 ile Kolombiya ve 961 bin 938 ile Meksika izledi.

Corona virüsü nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 258 bin 478 kişi yaşamını yitirdi, 35 milyon 643 bin 233 kişi tedavi edildi. Virüse bağlı can kaybı en fazla ABD’de gerçekleşti. ABD’yi 126 bin 235 can kaybıyla Hindistan, 162 bin 235 can kaybıyla Brezilya takip etti.