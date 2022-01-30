ABD’de Vakalarda Dikkat Çeken Çocuk Sayısı

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) COVİD İzleme programı verilerine göre ABD’de Ocak ayının ortasında günlük COVİD-19 vakalarının sayısı 750 bin ile 800 bin arasında seyretti. Henüz aşı olamayan beş yaş altındaki çocuklar salgın karşısında en hassas grubu oluşturuyor. Ocak ayının ilk haftasında yarım milyon küçük çocuğa COVİD-19 teşhisi kondu.

Rakam geçen yılın Aralık ayına oranla yüzde 80 artmış durumda.

Annesi Hannah Mills, “Ona hamile olduğum sırada COVID-19’un ne kadar kötü olduğunu bildiğimiz için en büyük korkumuz hastalığa yakalanmasıydı. Hastalıkla ilgili bilinmeyenler, ne olacağını bilememek, duyduğumuz hikayeler, insanların nasıl zorlandığı, nasıl öldüğünü duymak bizi çok korkutuyordu” diyor.

Baker’ın belirtileri hafif olsa da doktorlar yaşı küçük olduğu için hastaneye yatırılmasına karar verdi.

Anne Mills, “Çok kötü geçirmediğine seviniyorum. Bence bizim tam aşılı olmamızın da bunda çok etkisi var. Ben ona hamileyken aşılarımı olmuştum” diyor.

Ocak ortasından itibaren ABD’de 8 milyon 500 bin çocuk COVID pozitif çıktı. Bu vakaların yüzde 11’i yalnızca 2022 yılının Ocak ayındaki iki haftalık bir dönemde görüldü.

Çocuklar hastalığı genellikle hafif semptomlarla geçirse de Omicron varyantının yayılma hızı sağlık sistemlerini zorluyor.

Georgia Çocuk Hastanesi’nden Dr. Jacob Eichenberger, “Omicron varyantıyla Delta varyantının en kötü günlerindeki hastaneye yatma oranını yakaladık, hafif denilebilecek vakaların ayakta tedavisinde ise bunu geçtik. Ancak klinikler ve acil servisler dolup taşıyor. Sadece yüksek ateşle ve boğaz ağrısıyla gelen çocuklar bile çok fazla sayıda hasta anlamına geliyor” diyor.

En küçük yaş grubundaki çocuklar için aşı onayı henüz verilmedi. Bu da beş yaşın altındaki çocukları pandemi karşısında en hassas gruplardan biri haline getiriyor.

İki çocuk annesi Yelena Wheeler, “Okul bölgeleri ‘Kaynak yok, zorunlu test yapmayacağız, gelin çocuğunuzu gönderin’ diyor! Güvenli olduğunu garanti edemiyorlar. Hiçbir şeyin güvenliği garanti değil biliyorum. Diğer okul bölgelerinin hepsi zorunlu test yapmasa anlayacağım, ancak hemen yanı başımızdaki en büyük okul bölgelerinden biri zorunlu test yaparken bizde yapılmıyor” diyor.

Ancak bazı anne-babalar artık Corona'nın hayatın bir parçası olduğunu ve kaçınma şansı olmadığını savunuyor.

5 yaşındaki Frankie’nin annesi Biljana Starcevic-Parrish, “Hiç endişelenmiyorum. Okulların açık olmasını, çocuğumun okula gitmesini istiyorum. Artık aşılar yaygınlaştığına göre yetkililer okulları normale çevirmeyi düşünmeli” diyor.

Ocak ayının başlarında Eğitim Bakanı Miguel Cardona okulları yüz yüze eğitim için teşvik etmeye başladı. Birçok yetkili çevrimiçi eğitimin hem çocuklar hem de aileler için zor olduğunu ve her okul bölgesinin farklı olduğunu biliyor.

Eğitim danışmanı Julia Rafal-Baer, “Bu dönemde herkese uyan bir seçenek olacağını düşünmüyorum. Yerel yetkililer okulları açık tutmak için ne yapmak gerektiğini sınıf sınıf, okul okul ele alıyor” diyor.

CDC’ye göre ABD’de Ocak ortasında yaşları 12-17 arasında değişen ergenlik çağındaki gençlerin yüzde 64’ü tam aşılanmış durumdaydı.

Doktorlar en küçük yaş grubundaki çocukların oluşturduğu yeni dalgayla mücadele ederken yetkililer yaşları 5-12 arasında değişen çocukların ailelerini de çocuklarını aşılatmaları için teşvik ediyor.

