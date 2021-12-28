‘‘ABD’de Vakaların Yüzde 58,6’sı Omicron’’

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ABD’de 25 Aralık’ta sona eren haftada Omicron varyantının Corona virüsü vakalarının yüzde 58,6’sını oluşturduğunu bildirdi.

ABD’de Omicron varyantının bilinen ilk vakası 1 Aralık’ta kayda geçmişti. Bu kişinin tam aşılı olduğu ve Güney Afrika’ya seyahat etmiş olduğu belirtilmişti.

CDC ayrıca 18 Aralık'la sona eren hafta için Omicron oranını yüzde 73'ten yüzde 22'ye indirdi ve kısmen Omicron'un artış hızından dolayı geçen haftanın çizelgesinde geniş bir tahmin aralığı bulunduğunu kaydetti.

Yine CDC’ye göre 25 Aralık tarihine kadar Delta varyantının ABD’deki Corona virüsü vakalarının yüzde 41,1’ini oluşturduğu sanılıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) eski başkanı Scott Gottlieb Twitter’dan yaptığı açıklamada CDC’nin yeni tahmininin doğru olması durumunda mevcut hastaneye yatış oranlarında Delta enfeksiyonlarının etkinliğinin hala yüksek olduğunu kaydetti.

Omicron Delta’nın sonunu getirir mi?

Güney Afrikalı bilimadamları, Omicron varyantının Corona virüsünün Delta varyantını nötralize edici bağışıklığı geliştirdiğini ortaya koydu.

Henüz hakemli incelemeden geçmeyen çalışma, Omicron’a yakalanan ve özellikle aşılı olan kişilerin Delta varyantına karşı bağışıklık geliştirdiğini ortaya koydu.

Güney Afrika’daki çalışma Omicron varyantına yakalanan 33 aşılı ve aşısız kişiyle yapıldı.

Araştırmacılar, çalışmanın başlangıcından sonraki 14 gün içinde Omicron'un etkisiz hale gelme oranının 14 kat arttığını tespit ederken, Delta virüsü nötralizasyonunda da 4,4 kat artış olduğunu tespit etti.

Bilimadamları Omicron’a yakalanan kişilerde Delta varyantının etkisiz hale gelme oranının artmasının, Delta’nın bu kişileri yeniden enfekte etme olasılığını da düşürdüğü görüşünde.

Güney Afrika’daki Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nden profesör Alex Sigal, hafta başında Twitter’da yaptığı açıklamada Güney Afrika’daki deneyimin, Omicron’un daha az hastalığa yol açtığı ve Delta varyantını bertaraf etmeye yardımcı olabileceğini belirtti.

Güney Afrika’da erken dönemde yapılan bir araştırma ise Omicron’a yakalananların Delta’ya yakalananlara kıyasla hastaneye yatma ve ağır hastalık riskinin daha düşük olduğunu ortaya koymuştu. Ancak araştırmacılar bunun bir nedeninin de toplum bağışıklığından kaynaklanıyor olabileceği görüşünde.

İlk olarak Kasım ayında Güney Afrika ve Hong Kong’da ortaya çıkan Omicron varyantı şimdiye kadar dünya genelinde yayıldı ve hastanelerin yoğunlaşması, Noel tatili döneminde seyahat planlarının bozulmasına neden oldu.

ABD havayolu şirketleri Noel tatili sırasında üç gün arka arkaya yüzlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. Binlerce kişi Noel tatili planlarını değiştirdi ya da iptal etti. Yalnızca Pazar günü ABD içinde ve ABD dışına toplam 656 ticari uçuş iptal edildi. 24 Aralık’ta 700, Noel günü olan 25 Aralık’ta ise yaklaşık bin uçuş iptal edilmiş, 920 uçuş ise ertelenmişti. Yetkililer yeni iptallerin de yolda olabileceğini belirtiyor.

CDC son olarak Malta, Moldova, İsveç ve Arjantin’e yönelik seyahat uyarısını arttırdı. Malta, Moldova ve İsveç için seyahat uyarısı dördüncü yani ‘‘çok yüksek’’ seviyeye çıkartıldı. Arjantin ise üçüncü seviye olan ‘‘yüksek’’ risk seviyesine alındı.

Apple New York’ta 12 mağazasını kapattı

Teknoloji devi Apple ise Omicron varyantının Covid-19 vakalarında artışa neden olmasıyla New York’taki 12 mağazasını kapattı. Apple sözcüsü, müşterilerin çevrimiçi verdikleri siparişleri ise hala mağazalardan teslim alabileceklerini belirtti.

Apple’dan yapılan açıklamada ‘‘Koşulları düzenli olarak gözlemliyoruz. Sağlık önlemlerimizi ve mağaza hizmetlerimizi müşterilerin ve çalışanların iyiliğini gözetecek şekilde değiştireceğiz’’ denildi.

Apple bu ay başında ABD ve Kanada’da üç mağazasını çalışanlar arasında hastalığın yayılması nedeniyle geçici olarak kapattığını bildirmişti.

Apple artan vakalar nedeniyle tüm çalışanlara ve müşterilere maske zorunluluğu da getirdi.

