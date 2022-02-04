ABD’de Vakalarla Birlikte İşsizlik Başvuruları da Azaldı

Yeni işsizlik yardımı başvurusu yapan Amerikalılar’ın sayısı geçen hafta beklenenin de altına düştü. Bu tablo, Covid-19 vakaları azalırken Ocak ayında istihdam piyasasında öngörülen yavaşlamanın geçici olabileceğini gösterdi.

Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre başvurularda iki hafta arka arkaya yaşanan düşüş, Ocak ortasında yeni başvuruları son üç ayın en yüksek seviyesine çıkaran yükselişi kısmen kırmış durumda.

Mali veri analiz firması Moody’s Analytics’in uzmanlarından Ryan Sweet ‘‘Covid-19’un Omicron varyantının ABD istihdam piyasası üstündeki baskısı azalıyor. İstihdam artışı hızlanabilir’’ diye konuştu.

Başvurulardaki azalma öngörülenden fazla

Eyalet işsizlik yardımları için yapılan ilk başvurular 29 Ocak’la biten haftada 23 bin azalarak mevsimsel etkilerden arındırılmış rakamlarla 238 bine indi. Reuters haber ajansının konuştuğu ekonomi uzmanlarının öngörüsü 245 bindi.

Başvurular, Omicron varyantına bağlı olarak artan Corona virüsü vakaları nedeniyle Ocak ayının başından ortasına kadar artmıştı. İş faaliyetleri de özellikle hizmet sektöründe olmak üzere bu son dalgadan olumsuz etkilenmişti.

Ocak ayında istihdam kaybı yaşanmıştı

İdari hizmetler ve insan kaynakları firması ADP’nin Ulusal İstihdam raporu, istihdamının Ocak ayında son bir yılda ilk kez azaldığını gösterdi. Bu da geçen ay ekonominin genelinde istihdam kaybı olduğunu gösteriyor.

ABD Nüfus Sayımı Dairesi’nin Ocak ortasında yayınlanan bir anketi, 8 milyon 800 bin kişinin Corona virüsü enfeksiyonuna bağlı nedenlerde 29 Aralık ve 10 Ocak arasında iş başı yapmadıklarını gösterdi.

Hasta ya da karantinada olanlar ve ödeme döneminde işte bulunmayanlar işlerini hala korusalar da Çalışma Bakanlığı’nın anketinde “işsiz” olarak görünüyor.

Aynı dönemde borsa endeksleri düşmüş, dolar bir dizi para birimi karşısında değer kaybetmişti.

Reuters haber ajansının konuştuğu uzmanlara göre hükümetin Cuma günü tarım dışı ücretli istihdamın Aralık’ta 199 bin artmasının ardından geçen ay 150 bin arttığını bildirmesi bekleniyor. Tahminler, 400 bin azalma ile 385 bin artış arasında değişiyor. İşsizlik oranının ise yüzde 3,9’da sabit kalması bekleniyor.

Aralık ayının sonunda çalışanlar tarafından doldurulmayı bekleyen pozisyonların sayısı 10 milyon 900 bindi. Şu anda toplam işgücü sayısı pandemi öncesindeki seviyeye göre 2 milyon küçülmüş durumda. İşsizlik yardımı başvuruları ise 2020 yılının Nisan ayı başındaki rekor 6 milyon 149 bin seviyesinden bu yana geriledi.

İstihdam piyasasında aksaklıkların sona ermesi ve büyümenin başlaması bekleniyor. Reuters’ın verilerine göre ABD’de günde 433 bin 601 yeni Covid-19 vakası tespit ediliyor. Bu rakam, Ocak ayının ortalama vaka sayısı olan 700 binin çok altında.

Yardım almaya devam edenlerin sayısı da azaldı

İşsizlik yardımı raporu 22 Ocak’la biten haftada ilk hafta yardım almasının ardından ikinci kez yardım alanların sayısının da 44 bin düşerek 1 milyon 628 bine indiğini gösterdi.

ABD’de Ocak ayının ortasında tüm işsizlik yardımı programlarından yararlananların sayısı 2 milyon 68’di.

PNC Finans şirketi başekonomisti Gus Faucer, ‘‘Son iki haftada ilk kez yardım alanların sayısındaki büyük düşüş ve devam eden yardımlardan faydalananların sayısındaki azalma, istihdam artışının Şubat’ta hızlanacağını gösteriyor’’ dedi.

Uzman, 2022’nin bahar aylarında piyasayı etkileyebilecek sorunun ise işçi bulamama olabileceğini kaydetti.

Şirketlerin işten çıkardıkları elemanlarına yeni iş bulmalarını sağlamada yardımcı olan Challenger, Gray & Christmas firmasının raporu ise Amerikalı işverenlerin Ocak ayında 19 bin 64 elemanı işten çıkardıklarını, bu rakamın bir önceki aya göre sabit kaldığını, toplu işten çıkartmaların Ocak 2021’e göre yüzde 76 azaldığını gösterdi.

Çalışma Bakanlığı’nın bir başka raporu da tarım dışı sektörlerdeki iş verimliliğinin üçüncü çeyrekte yüzde 5 oranında düştükten sonra son çeyrekte yıllık yüzde 6,6 oranında toparlandığını gösterdi. Uzmanlar toparlanmanın yalnızca yüzde 3,2 oranında olmasını bekliyordu. İş verimliliği ABD’de pandeminin başladığı iki yıl öncesinden bu yana dalgalı seyrediyor.

2020'nin dördüncü çeyreğiyle karşılaştırıldığında verimlilik yüzde 2 arttı. İş verimliliği, 2021'de yüzde 1,9 artarak 2020'deki yüzde 2,4'lük büyümenin ardından yavaşlamıştı.

