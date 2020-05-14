ABD’de Valilerden Kongre ve Yönetime Çağrı

ABD’de her iki siyasi partiden eyalet valileri, Washington’daki liderleri partizan yaklaşımları terk etmeye ve ‘’kırmızı, beyaz ve mavi pandemi’’ olarak adlandırdıkları salgına karşı mücadelelerinde ekonomik sıkıntılar yaşayan kentlerle eyaletlere federal yardımlar sağlamaya çağırdı.
Valilerin yardım çağrısı, Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın dün 3 trilyon dolarlık Corona virüsü yardım paketi sunmasının ertesinde geldi. Teklif eyaletler, işletmeler ve ailelere yönelik ilave mali destek içeriyor. Ancak Cumhuriyetçiler, yeni bir mali destek paketine bu aşamada henüz gerek olmadığını savunuyor.
Partilerüstü bir yapılanma olan Ulusal Valiler Birliği, Salı günü sunulan pakete değinmeden, Kongre’ye ‘’eyaletlere acilen mali yardım’’ sağlanması çağrısında bulundu.
Birliğin başkanı Maryland eyaleti valisi Cumhuriyetçi Larry Hogan ve yardımcısı New York eyaleti valisi Demokrat Andrew Cuomo yaptıkları açıklamada, partilerinin renklerine atfen, ‘’Bu bir kırmızı eyalet ve mavi eyalet krizi değil. Demokratlar’a ya da Cumhuriyetçiler’e saldırmıyor, Amerikalılar’a saldırıyor’’ ifadesini kullandı.
Açıkalamada iki vali, ‘’Ülkenin valileri, Washington’daki liderlerimizden, bir araya gelmelerini, partizanlığı bir kenara bırakmalarını ve Amerikan halkı için bu işi yapmalarını bekliyor’’ dedi.
Demokratlar’ın teklif ettiği 3 trilyon dolarlık paketin 1 trilyon dolarlık bölümü, eyalet ve yerel hükümetlere yardım için. Ancak Cumhuriyetçiler, Kongre’de Mart ayından bu yana kabul edilen ve değeri 3 trilyon doları bulan yardım paketlerinin etkilerini değerlendirmeden önce yeni bir paketin yürürlüğe konmasına sıcak bakmıyor.
ABD’de salgından en fazla etkilenen kent olan New York’un belediye başkanı Bill de Blasio da günlük basın toplantısında, bir New Yorklu olan Başkan Donald Trump’a meseleye ağırlığını koyarak ‘’fark yaratması’’ ve ilave mali yardıma destek vermesi çağrısında bulundu.