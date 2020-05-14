ABD’de Valilerden Kongre ve Yönetime Çağrı

ABD’de her iki siyasi partiden eyalet valileri, Washington’daki liderleri partizan yaklaşımları terk etmeye ve ‘’kırmızı, beyaz ve mavi pandemi’’ olarak adlandırdıkları salgına karşı mücadelelerinde ekonomik sıkıntılar yaşayan kentlerle eyaletlere federal yardımlar sağlamaya çağırdı.

Valilerin yardım çağrısı, Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın dün 3 trilyon dolarlık Corona virüsü yardım paketi sunmasının ertesinde geldi. Teklif eyaletler, işletmeler ve ailelere yönelik ilave mali destek içeriyor. Ancak Cumhuriyetçiler, yeni bir mali destek paketine bu aşamada henüz gerek olmadığını savunuyor.

Partilerüstü bir yapılanma olan Ulusal Valiler Birliği, Salı günü sunulan pakete değinmeden, Kongre’ye ‘’eyaletlere acilen mali yardım’’ sağlanması çağrısında bulundu.

Birliğin başkanı Maryland eyaleti valisi Cumhuriyetçi Larry Hogan ve yardımcısı New York eyaleti valisi Demokrat Andrew Cuomo yaptıkları açıklamada, partilerinin renklerine atfen, ‘’Bu bir kırmızı eyalet ve mavi eyalet krizi değil. Demokratlar’a ya da Cumhuriyetçiler’e saldırmıyor, Amerikalılar’a saldırıyor’’ ifadesini kullandı.