ABD’de Vatandaşlık Sınavında Değişiklik

ABD’de yasal olarak kalıcı yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Yeşil Kart’a (Greencard) sahip yabancılar, vatandaşlığa geçiş için daha uzun ve karmaşık bir sınava tabi tutulacak.

Yeni vatandaşlık sınavına girecek olanlar, Amerikan tarihi ve yönetimi ile ilgili bundan böyle 128 soru içinden seçilecek olanları yanıtlamak zorunda. Eski test 100 soruyu kapsıyordu. 1 Aralık 2020’den sonra vatandaşlık için başvuranlar yeni sorulardan sınava girecek.

Vatandaşlığa başvuranlara 128 soru içinden 20 soru yöneltilecek. Sınavı geçmek için 12 sorunun doğru yanıtlanması gerekiyor. Eski sistemde sınava tabi tutulanlar 10 sorudan 6 soru soruyu doğru yanıtlamakla yükümlüydü.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri Dairesi (USCIS) geçen yıl, vatandaşlığa geçiş sınavını geliştirme kararını açıklamıştı. Sınav 2008’den beri yenilenmiyordu. Kararla ilgili adım geçen hafta atıldı.

İç Güvenlik Bakan Yardımcısı vekili Ken Cuccinelli, "Sınavı yeni ve amacına uygun tutmak için güncellemek, korumak ve geliştirmek, bizim görevimiz. Amacımız yeni vatandaş olacaklara, ABD’li olmanın anlamını ve tüm Amerikalılar’ı birleştiren değerleri anlamalarına yardımcı olmak" dedi. Cuccinelli, geçen yıl USCIS başkan vekili olarak görev yapmıştı.