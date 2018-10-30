HABER

ABD'de vatandaşlık tartışması büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 23:19 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan: "(ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'de doğan çocuklara Amerikan vatandaşlığı verilmesi uygulamasını sona erdireceği açıklaması) Açıkçası bunu yapamazsınız. Doğuştan vatandaşlığı bir Başkanlık kararnamesi ile sona erdiremezsiniz" - Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham: "Sonunda bir Başkan, bu absürt doğuştan vatandaşlık politikasını sona erdirmeyi istiyor. Her zaman kapsamlı bir göçmenlik reformunu, aynı zamanda doğuştan vatandaşlık uygulamasının sonlandırılmasını destekledim"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın "doğuştan vatandaşlık uygulamasını kaldıracağı" yönündeki açıklamasına tepki gösteren Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, "Açıkçası bunu yapamazsınız. Doğuştan vatandaşlığı bir Başkanlık kararnamesi ile sona erdiremezsiniz." dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve Wisconsin Senatörü Ryan, Kentucky'de basın mensuplarına konuyla ilgili değerlendirmeler yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın, ABD'de doğan çocuklara Amerikan vatandaşlığı verilmesi uygulamasını sona erdireceği şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Ryan, bu yönde hazırlanacak bir Başkanlık kararnamesinin Anayasanın ilgili 14'üncü maddesiyle uyuşmayacağını savundu.

Paul Ryan, Trump'ın Başkanlık kararnamesi ile atmak istediği adımı, "Açıkçası bunu yapamazsınız. Doğuştan vatandaşlığı bir Başkanlık kararnamesi ile sona erdiremezsiniz." sözleriyle eleştirdi.

- "Bizler Anayasaya inanıyoruz"

Söz konusu Anayasa maddesinin açık olduğunu ve bu konuda bir değişiklik yapılacaksa doğru adresin ABD Kongresi olduğunu vurgulayan Ryan, "(Önceki Başkan Barack) Obama, göçmenlik yasalarını Başkanlık kararnameleriyle değiştirmeye çalıştığında biz bundan hoşlanmamıştık. Muhafazakarlar olarak bizler Anayasaya inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- Graham'den Trump'a tam destek

Öte yandan Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ise Donald Trump'ın vatandaşlık çıkışına tam destek verdiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Graham, "Sonunda bir Başkan, bu absürt doğuştan vatandaşlık politikasını sona erdirmeyi istiyor. Her zaman kapsamlı bir göçmenlik reformunu, aynı zamanda doğuştan vatandaşlık uygulamasının sonlandırılmasını destekledim." ifadelerini kullandı.

Graham ayrıca, ABD Senatosunda Trump'ın açıklamasına uygun bir yasa tasarısı sunmaya hazırlandığı mesajını da verdi.

Trump, ABD vatandaşı olmayan ailelerin çocuklarının ülkede dünyaya gelmesi halinde vatandaşlık kazanmalarını engellemeyi planladığını açıklamış ve bunu bir Başkanlık kararnamesi ile yapabileceğini söylemişti.

ABD Anayasası'nın belirlediği bir hak olan doğuştan ABD vatandaşlığının kaldırılmasının, Başkan'ın anayasada tek başına değişiklik yapma yetkisiyle ilgili hukuki bir tartışmaya yol açabileceği ifade ediliyor.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştıGÜNCELLEME - Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı
Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdırRektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

ABD'li beyaz eşya devinden kritik 'Türkiye' kararı

ABD'li beyaz eşya devinden kritik 'Türkiye' kararı

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı? (Bedelli askerlik son başvuru tarihi)

Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı? (Bedelli askerlik son başvuru tarihi)

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.