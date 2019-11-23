ABD'de Vegan Ayakkabı Modası Yükselişte

Hayvan ürünlerini yemeyi bırakanların, kürk gibi hayvandan üretilen kıyafetlerden de kaçınması doğal. İşte bu durum, Vegan modasını yaratıyor. Los Angeles, Vegan modasının büyük ilgi gördüğü kentlerin başında geliyor.

Bu kentteki perakendeciler, hayvan vahşetine yol açmadan üretilen kıyafet ve ayakkabı talebini karşılamak için ellerinden geleni yapıyor. California’da bir tasarımcı, bütün zaman ve enerjisini, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ve tamamen geri dönüştürülebilen spor ayakkabılar üretmek için harcıyor.

"Oğlumun ısrarıyla kendi işimi kurdum"

Cynthia Arcas, oğlunun ısrarı üzerine kendi işini kurduğunu söylüyor: “Çok soru soruyordu. En çok sorduğu sorulardan biri ‘neden kaynakları israf ediyoruz? Neden bu kadar çok su israf ediyoruz?’ şeklindeydi. Ve ben onun bu soruları üzerine, ‘acaba bir şeyleri farklı yapabilir miyiz’ diye düşündüm.”

Arcas, değişime kendisinden başlamaya karar vermiş. Arcas Bear markası da işte böyle doğmuş. Firma, geri dönüştürülmüş malzemelerden çevre dostu spor ayakkabılar üretiyor. Birçok rengi olan ayakkabılarda boya yok. Her biri, içindeki geri dönüştürülmüş malzemenin rengini yansıtıyor: