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ABD'de Vegan Ayakkabı Modası Yükselişte

23.11.2019 23:36 | Son Güncelleme

Amerika'da sadece hayvansal ürünleri gıda olarak tüketmeyi değil, hayvandan üretilen hiçbir şeyi hayatına sokmayan veganlığın artmasıyla birlikte vegan deriden üretilen ayakkabı çanta gibi eşyalara olan talep artıyor

ABD'de Vegan Ayakkabı Modası Yükselişte

Hayvan ürünlerini yemeyi bırakanların, kürk gibi hayvandan üretilen kıyafetlerden de kaçınması doğal. İşte bu durum, Vegan modasını yaratıyor. Los Angeles, Vegan modasının büyük ilgi gördüğü kentlerin başında geliyor.

Bu kentteki perakendeciler, hayvan vahşetine yol açmadan üretilen kıyafet ve ayakkabı talebini karşılamak için ellerinden geleni yapıyor. California’da bir tasarımcı, bütün zaman ve enerjisini, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ve tamamen geri dönüştürülebilen spor ayakkabılar üretmek için harcıyor.

"Oğlumun ısrarıyla kendi işimi kurdum"

Cynthia Arcas, oğlunun ısrarı üzerine kendi işini kurduğunu söylüyor: “Çok soru soruyordu. En çok sorduğu sorulardan biri ‘neden kaynakları israf ediyoruz? Neden bu kadar çok su israf ediyoruz?’ şeklindeydi. Ve ben onun bu soruları üzerine, ‘acaba bir şeyleri farklı yapabilir miyiz’ diye düşündüm.”

Arcas, değişime kendisinden başlamaya karar vermiş. Arcas Bear markası da işte böyle doğmuş. Firma, geri dönüştürülmüş malzemelerden çevre dostu spor ayakkabılar üretiyor. Birçok rengi olan ayakkabılarda boya yok. Her biri, içindeki geri dönüştürülmüş malzemenin rengini yansıtıyor:

“Boyarken su kullanıyorsunuz, kimyasal maddeler kullanıyorsunuz. Ben bunları dengelemeye çalıştım. Geri dönüştürülmüş kauçuktan, kotondan ve plastik şişelerden yapılan, yeniden dönüştürülebilir spor ayakkabılar yapmaya karar verdik. Ayakkabılar çok rahat. İçlerinde hindistan cevizi lifi var.”

Geri dönüşüm ürünleri kullanılıyor

Şekli bozulmuş ve rengi solmuş eski ayakkabılar, tasarım ayakkabılara dönüşüyor. ​

“Bu kauçuktan yapıldı. Bunlar, çöpe atılması gereken eski taban parçaları. Biz bunları yeniden kullanmaya karar verdik.”

Arcas’ın spor ayakkabıları, Ekim başında Los Angeles’ta düzenlenen Vegan Moda Haftası’nda yer almış. Arcas, diğer tasarımcılarla birlikte, çevre dostu olmanın çirkin olmak anlamına gelmediğini göstermek istiyor.

Fiyatları normal deriden daha pahalı

Vegan kıyafetlerle ayakkabıların çoğu yüksek fiyatlardan satılıyor. Ve çok fazla seçenek var. Tasarımcı Rebeca Mink anlatıyor:

“Ünlülerin tasarımcısıydım. Yani onlar için kıyafetler tasarlıyordum ve ayda 10-15 bin dolar değerinde lüks ayakkabılar satın alıyordum. Aynı işi, deri kullanmadan ve hayvanlara zarar vermeden ama aynı zamanda beğenilecek ve modaya uygun olarak yapmanın yolunu bulmak istedim. Ve sonunda kendim yaptım.”

Rebecca Mink, Hollywood’un ünlü isimleri için, 20 yıldır vegan ayakkabılar tasarlıyor. Elmalar, ananaslar, mantarlar

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