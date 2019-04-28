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ABD'de vinç düştü: 4 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 11:27 | Son Güncelleme

ABD'de vinç düştü: 4 ölü, 3 yaralı

SEATTLE (AA) - ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle şehrinde bir inşaat vincinin caddedeki araçların üzerine düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan, yeni Google Seattle kampüsündeki bir inşaat vincinin caddedeki 6 aracın üzerine düştüğünü belirtti.

Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Durkan, biri 4 aylık bebek 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Durkan, kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi.

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ABD Seattle vinç

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