‘‘ABD’de Virüs Korkusu Yüzünden Acil Servise Gidenler Azaldı”

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, Corona salgınının ilk aylarında kalp krizi gibi hayati tehlikesi bulunan hastalıklar sebebiyle acil servislere başvuranların sayısında salgından önceki döneme göre düşüş yaşandı. Araştırmacılar hastaların virüs korkusu sebebiyle hastaneye başvurmaktan kaçınmış olabileceğine dikkat çekiyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) araştırmasına göre, hastalar Corona virüsü korkusu sebebiyle hastaneye başvurmayı erteliyor ya da bundan kaçınıyor olabilir.

CDC’nin Mayıs ayında yaptığı bir araştırma, New York’ta salgının ilk iki ayında önceki yılların aynı dönemine kıyasla Corona virüsü dışındaki sebepler yüzünden ölenlerin sayısının 5.000 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Corona virüsü salgınının ABD’de ulusal acil durum ilan edilmesinin ardından kamu sağlığı yetkilileri hastanelere bazı ameliyatlar gibi acil olmayan tıbbi prosedürleri ertelemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

“Bu boyutta bir düşüş biyolojik olarak mümkün değil”

Araştırmaya göre salgının ulusal acil durum ilan edilmesinden 10 hafta sonra kalp krizi nedeniyle acile gidenlerin oranı 10 hafta önceye göre yüzde 23 oranında azaldı.