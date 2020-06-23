HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ‘‘ABD’de Virüs Korkusu Yüzünden Acil Servise Gidenler Azaldı”

‘‘ABD’de Virüs Korkusu Yüzünden Acil Servise Gidenler Azaldı”

23.06.2020 00:47 | Son Güncelleme

ABD'de Corona salgınının ilk aylarında kalp krizi gibi hayati tehlikesi bulunan hastalıklar sebebiyle acil servislere başvuranların sayısında salgından önceki döneme göre düşüş yaşandığı belirtiliyor. Hastaların virüs korkusu sebebiyle hastaneye başvurmaktan kaçınmış olabileceğine dikkat çekiliyor

‘‘ABD’de Virüs Korkusu Yüzünden Acil Servise Gidenler Azaldı”

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, Corona salgınının ilk aylarında kalp krizi gibi hayati tehlikesi bulunan hastalıklar sebebiyle acil servislere başvuranların sayısında salgından önceki döneme göre düşüş yaşandı. Araştırmacılar hastaların virüs korkusu sebebiyle hastaneye başvurmaktan kaçınmış olabileceğine dikkat çekiyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) araştırmasına göre, hastalar Corona virüsü korkusu sebebiyle hastaneye başvurmayı erteliyor ya da bundan kaçınıyor olabilir.

CDC’nin Mayıs ayında yaptığı bir araştırma, New York’ta salgının ilk iki ayında önceki yılların aynı dönemine kıyasla Corona virüsü dışındaki sebepler yüzünden ölenlerin sayısının 5.000 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Corona virüsü salgınının ABD’de ulusal acil durum ilan edilmesinin ardından kamu sağlığı yetkilileri hastanelere bazı ameliyatlar gibi acil olmayan tıbbi prosedürleri ertelemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

“Bu boyutta bir düşüş biyolojik olarak mümkün değil”

Araştırmaya göre salgının ulusal acil durum ilan edilmesinden 10 hafta sonra kalp krizi nedeniyle acile gidenlerin oranı 10 hafta önceye göre yüzde 23 oranında azaldı.

Benzer şekilde acil servis kayıtları inme nedeniyle başvuruların yüzde 20, hiperglisemi krizleri nedeniyle başvuranlarınsa yüzde 10 azaldığını gösteriyor.

Araştırmacıların CDC’nin Hastalık ve Ölüm Haftalık Raporu’nda yer verilen görüşlerinde, bu koşullar altında kısa vadede bu boyutta bir düşüşün biyolojik olarak imkansız olduğu belirtildi.

Çalışmada imzası bulunan araştırmacılar, kişilerin ihtiyaç duymaları halinde tedavi için hastanelere başvurmalarını sağlamak üzere, sağlık yetkililerinin acil servislerin enfeksiyonu kontrol altında tutmak amacıyla gereken tedbirleri uyguladıkları konusunda kamuoyunu bilgilendirmeleri gerektiğini vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
ABD'de skandal ilan! Müslümanlar hakkında çok ağır sözlerABD'de skandal ilan! Müslümanlar hakkında çok ağır sözler
Ceza ve Tevkifevleri personelinin tayin sonuçları açıklandı!Ceza ve Tevkifevleri personelinin tayin sonuçları açıklandı!

En Çok Okunan Haberler

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

Ezber bozan koronavirüs araştırması! 3 ay sonra keskin düşüş

Ezber bozan koronavirüs araştırması! 3 ay sonra keskin düşüş

Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılabilir!

Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılabilir!

22 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

22 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan eleştiri yağmuruna tuttu: Çağımızın skandalı olacak

Trump eleştiri yağmuruna tuttu: Çağımızın skandalı olacak

ABD'de tepki çeken İslamofobik ilan! Müslümanlar hakkında skandal ifadeler kullandılar

ABD'de skandal ilan! Müslümanlar hakkında çok ağır sözler

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi

Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı

Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı

UCM'den Libya'da bulunan '11 toplu mezar' açıklaması

UCM'den flaş '11 toplu mezar' açıklaması

PKK'lıların mezarlara saldırması sonrası sert tepki

PKK'lıların mezarlara saldırması sonrası sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.