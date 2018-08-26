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ABD'de Wizard World Comic Con Fuarı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 23:25 | Son Güncelleme

Çizgi ve grafik roman animasyonları, video oyunları, film ve televizyon alanlarında stantların yer aldığı fuara farklı kostüm ve makyajlarıyla katılanlar renkli görüntüler oluşturdu

CHICAGO (AA) - ABD'deki en renkli etkinliklerden Wizard World Comic Con Fuarı sona erdi.

Chicago’nun en büyük fuar alanlarından olan Donald E. Stephens Kongre Merkezi'ndeki etkinliğe binlerce sinema, çizgi roman ve bilim kurgu meraklısı katıldı.

1972 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikte, çizgi ve grafik roman animasyonları, video oyunları, film ve televizyon alanlarında stantlar açıldı.

Katılımcıların yanı sıra ziyaretçilerin de ilginç kostüm ve makyajlarıyla dikkat çektiği etkinlik 4 gün sürdü.

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Chicago Wizard World

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