ABD'de Yabancı Öğrenciler Aşı Konusunda Zorluk Yaşıyor

ABD’deki bazı uluslararası öğrenciler bu sonbaharda okullar açılırken aşı olma konusunda zorluklarla karşılaşıyor.

Corona virüsü vakaları yeniden tırmanırken ABD’ye dönen uluslararası öğrenciler aşı olmakta zorlanıyor.

Çin’den New York’taki Columbia Üniversitesi’ne gelen Jenny Zhang, bu ilkbaharda Pekin’de Sinopharm firmasının aşısını olmuştu. Aşı, Dünya Sağlık Örgütü ve okulu tarafından onaylandı. Şimdi ABD’ye geri dönen Zhang, Pfizer veya Moderna aşılarından birini olmayı düşünüyor: “Aşı konusunda biraz kaygılıydım çünkü Sinopharm aşısı özellikle Delta varyantına karşı diğerleri kadar etkili olmayabilir.”

Mayıs ayında ABD’ye dönmeden önce Zhang iki hafta Dubai’de karantinada kaldı.

Çin gibi ABD de ülkeye gelen yolculara kısıtlamalar uyguluyor.

Jenny Zhang, “Otelde iki hafta kaldım. Hiç eğlenceli değildi” diyor.

Aşı olmak için ABD’ye erken gelen Güney Koreli Younha Han, Washington’a komşu olan Virginia eyaletinde teyzesiyle kalıyor. Corona virüsü vakaları Güney Kore’de artışta. Ülkede nüfusun yalnızca yüzde 20’si aşı oldu.

Han, New York’taki Pratt Enstitüsü’ne gidiyor. Burada kampüse gelecek öğrencilerin aşı olmaları ya da iki hafta karantinada kalmaları isteniyor. Öğrencilere okula döndüklerinde aşı imkanı da sunuluyor.

Han, “Eğer öğrencilerin iki hafta karantinada kalmasını istiyorlarsa en azından onlara karantinada kalabilecekleri bir yer sağlamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok yabancı öğrencinin Amerika’da kalacak yeri yok” şeklinde konuşuyor.

Syracuse Üniversitesi öğrencisi Jessica Tran memleketi Vietnam’da aşı bulmakta zorlanmış. Vietnam’da aşılama Temmuz ayına kadar yaygınlaşmamıştı.

Jessica Tran, “İngiltere, Çin ve Japonya’dan aşı aldık. Maalesef bunlar ABD’de şu an yapılan aşılardan değildi” diyor.

ABD’deki birçok üniversitede olduğu gibi Syracuse yetkilileri de uluslararası öğrencilerle işbirliği yaptıklarını söylüyor.

Syracuse Üniversitesi’nde aşılar hazır. Uluslararası öğrenciler burada aşı bulmakta zorlanmayacak. Geldiklerinde aşı olan öğrenciler son dozlarından iki hafta sonrasına kadar maske takmak ve her hafta Corona testi olmak zorunda.

Jenny Zhang, “Şimdi şehre çok gitmiyorum. Ama okula döndüğümde herkesin aşılı olduğunu bilirsem çok daha rahat ederim” diyor.

Birçok öğrenci Eylül ortasına kadar üniversitelerine geri dönmüş olacak.

