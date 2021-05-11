ABD'de Yakıt Arzı Daralıyor

Federal Enerji Denetim Komisyonu Başkanı Richard Glick, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, boru hattı işletmecileri için zorunlu siber güvenlik standartları getirilmesi çağrısında bulundu. Glick, "Boru hattı işletmecilerinin gönüllülük ilkesine dayanarak standartları uygulamasını sağlamak yeterli değil" dedi.

Colonial Pipeline şirketinden yapılan açıklamada bu haftanın sonuna doğru boru hattının yeniden büyük ölçüde faaliyete geçmesi için çalışmaların yoğun biçimde sürdürüldüğü bildirildi. Firmanın geçtiğimiz Cuma günü faaliyetlerini durdurması, ABD'nin doğu kıyısında yakıt ikmalinin neredeyse yarısının kesilmesine yol açtı. Saldırı, ABD'nin enerji altyapısının siber saldırganlara karşı savunmasız olduğunu ortaya koydu.

ABD'nin en büyük akaryakıt boru hattının siber saldırı nedeniyle kapanmasının üzerinden beş gün geçmesiyle birlikte ülkenin bazı bölgelerinde yakıt arzı azalmaya devam ediyor. Bu durum, yaz aylarında yoğunlaşan tatil trafiği öncesinde benzin fiyatlarının yükselebileceği kaygılarını beraberinde getiriyor.

Pazartesi günü DarkSide grubundan yapılan açıklamada "Amacımız para almak, toplum için sorun yaratmak değil" ifadelerine yer verildi. Korsan fidye yazılımları, hedef aldığı bilgisayar sistemlerini şifreleyerek kilitliyor. Bu tür sanal saldırıları düzenleyen siber korsanlar, bilgisayar sistemlerine yeniden erişim sağlanması için sistem sahibinden ödeme talep ediyor. Siber korsanların Colonial Pipeline'dan talep ettiği ödeme miktarının ne olduğu bilinmiyor. Firmanın bu ödemeyi yapıp yapmayacağı henüz netlik kazanmadı. Colonial Pipeline sistemine bağlı olan ABD'nin güneydoğu eyaletlerinde yakıt talebinin arttığı gözleniyor. Tüketiciler arasında şimdiden yakıt sıkıntısı yaşanacağı korkusu artmış durumda.

ABD Başkanı Joe Biden ise Pazartesi günkü açıklamasında Rusya hükümetinin saldırıda parmağı olduğuna inanmadığını söyledi ve ”İstihbarat örgütlerimizden Rusya'nın siber saldırıya karıştığına ilişkin herhangi bir kanıt gelmedi” dedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından DarkSide adlı bir grubu sorumlu tuttu. Siber güvenlik uzmanları, DarkSide grubunun eski Sovyet cumhuriyetlerinde konuşulan dilleri kullanan bilgisayarları hedef almaktan kaçındığını, bu nedenle grubun Rusya ya da Doğu Avrupa merkezli olabileceğini düşünüyor.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) ortalama ulusal benzin fiyatının galon (3,78 litre) başına 6 sent artarak 2,96 dolara çıktığını, bunun, 2018 yılı Mayıs ayından bu yana kaydedilen en yüksek benzin fiyatı olduğunu ve fiyatların 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmanma riski taşıdığını kaydetti. Ancak AAA, arzı daha da azaltacağı gerekçesiyle yakıt stokçuluğu yapılmaması uyarısında bulundu.

Florida eyaletinde yaşayan Katina Willey, Reuters haber ajansına, beş benzin istasyonuna gittiğini ve birinde benzin bulabildiğini, üç istasyonda kuyruklar oluştuğunu söyledi. Başka sürücüler de yakıt arzı daha da azalmadan önce araçlarının depolarını doldurmaya çalıştıklarını belirtti.

Colonial Pipeline şirketinin faaliyetlerindeki aksama devam ettiği takdirde yakıt tedarikçilerinin tanker ve trenlerle yakıt ikmali yapması gündeme gelebilir. ABD Ulaştırma Bakanlığı, yakıt ikmalindeki aksamadan etkilenen 17 eyalette yakıt tankeri sürücülerine uygulanan kısıtlamaları kaldırdı.

Amerikan rafineri firmaları da petrol ürünlerini Meksika Körfezi açıklarında depolamak için en az dört tankerle anlaştı.