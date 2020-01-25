ABD'de yapılan ankete göre Süleymani suikastına destek veren Amerikalılar çoğunlukta

Parsi, "Saldırıdan hemen sonra ABD'nin İran ile kapsamlı bir savaşa gireceği endişesi ağır basıyordu ancak bu yaşanmadı. Haliyle saldırıya yönelik genel fikirlerde değişim yaşandı." ifadelerini kullandı.

Saldırı emrine karşı çıkanların yüzde 30 oranında olduğu, yüzde 29'luk bir kesimin ise saldırıyı "umursamadığı" veya fikir belirtmediği ifade edildi.

ABD'li haber ajansı Associated Press (AP) tarafından yapılan ankette, katılımcıların yüzde 41'inin Trump'ın saldırı emrine olumlu baktığı belirtildi.

WASHINGTON (AA) - ABD'de yapılan bir anket sonucunda, Başkan Donald Trump'ın İranlı General Kasım Süleymani'ye yönelik verdiği suikast emrini destekleyen Amerikalıların çoğunlukta olduğu ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 59'unun, Trump'ın dış politikadaki performansını beğenmediği yönünde görüş bildirdiği belirtilen ankette, Süleymani suikastını destekleyenlerin oranıyla Trump'ın kamuoyundaki destek oranının birbirine yakın olduğuna dikkat çekildi.

Buna göre Cumhuriyetçi Parti'ye oy veren katılımcıların yüzde 80'inin Süleymani suikastını desteklediği, karşı çıkanların ise yüzde 5 seviyesinde kaldığı ifade edildi.

Diğer yandan Demokrat Parti'ye oy veren katılımcıların yüzde 53'nün suikasta karşı olduğu, yüzde 15'lik bir kesimin ise destek verdiği kaydedildi.

- Katılımcıların yüzde 40'ı ABD'nin etkisini kaybettiğini düşünüyor

Ayrıca katılımcıların yüzde 50'sinin, İran ve Kuzey Kore gibi geleneksel düşman ülkelerle ilişkilerin gelecek yıllarda daha da kötüleşeceğini düşündüğü belirtilirken, yüzde 40'ının ise hem ABD'nin müttefik ülkelerle olan ilişkilerinde hem de dünya üzerindeki etkisinde düşüş yaşandığı görüşünde olduğu ifade edildi.

ABD, 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısında öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlemişti.

