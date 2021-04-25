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  4. ABD’de Yapılan Corona Virüsü Aşı Dozu 229 Milyona Yaklaştı

ABD’de Yapılan Corona Virüsü Aşı Dozu 229 Milyona Yaklaştı

25.04.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bugüne kadar ABD’de 228,7 milyon Corona virüsü aşısı yapıldığını açıkladı. Dağıtılan aşı dozu miktarı olarak 290,7 milyon civarında bir rakam açıklandı.

ABD’de Yapılan Corona Virüsü Aşı Dozu 229 Milyona Yaklaştı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bugüne kadar ABD’de 228,7 milyon Corona virüsü aşısı yapıldığını açıkladı. Dağıtılan aşı dozu miktarı olarak 290,7 milyon civarında bir rakam açıklandı.

CDC, 139 milyon 978 bin 480 kişinin en az bir doz, 94 milyon 772 bin 329 kişinin de tüm dozları olduğunu söyledi.

ABD’de, mRNA teknolojisiyle geliştirilen ve iki doz yapılan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının yanı sıra tek doz yapılan Johnson&Johnson’ın geliştirdiği aşı kullanılıyor.

CDC ve Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçen hafta, Johnson&Johnson aşısının pıhtı oluşumuna yol açtığı vakaları incelemek için, aşının uygulanmasını askıya almıştı.

Johnson & Johnson'ın aşısını uygulamaya başlamanın güvenli olup olmadığını görüşen CDC yetkilileri, aşının sağladığı yararların, taşıdığı risklere göre çok daha ağır bastığını belirterek aşının kullanımına yeniden başlanmasını tavsiye etti.

ABD sağlık yetkilileri de aşının uygulanmasına hemen yeniden başlanması talimatını verdi.

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