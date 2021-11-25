HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de yargı kararı: 'Opioid krizinden ülkenin en büyük üç eczane zinciri sorumlu'

ABD'de yargı kararı: 'Opioid krizinden ülkenin en büyük üç eczane zinciri sorumlu'

25.11.2021 06:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Ohio eyaletinde federal mahkemede devam eden davada jüri, ülkenin en büyük üç eczane zincirini opioid krizinden sorumlu tuttu. Cleveland'daki davada Walmart, CVS ve Walgreens'in, Ohio eyaletinde ağrı kesici ilaç satışlarını yeterince kontrol etmediği sonucuna varıldı.

ABD'de yargı kararı: 'Opioid krizinden ülkenin en büyük üç eczane zinciri sorumlu'

ABD'nin Ohio eyaletinde federal mahkemede devam eden davada jüri, ülkenin en büyük üç eczane zincirini opioid krizinden sorumlu tuttu.

Cleveland'daki davada Walgreens Boots Alliance, CVS ve Walmart'ın, Ohio eyaletinde ağrı kesici ilaç satışlarını yeterince kontrol etmediği sonucuna varıldı.

Şirketlerin ödeyeceği tazminat tutarına başka bir duruşmada karar verilecek.

İlk olarak CVS karara itiraz edeceğini açıkladı.

Milyonlarca kişi ilaçlara bağımlı hale geldi

Son 20 yılda milyonlarca Amerikalı, aşırı sayıda reçetelenen ve kötüye kullanılan Fentanyl ve OxyContin gibi opiat bazlı ilaçlara bağımlı hale geldi.

1999-2019 yılları arasında yaklaşık 500 bin kişi, aşırı doz ağrı kesicilerin kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de yerel ve eyalet yönetimleri ise ağrı kesici epidemisinin, kaynaklarına büyük yük bindirdiğini söylüyor.

Ağrı kesicilerin satışından kâr elde eden firmalardan da bu maliyetlerin bir kısmının telafi edilmesi isteniyor. Bu nedenle yaklaşık 3 bin 300 dava açıldı.

Eczane zincirlerinin yanı sıra büyük ilaç şirketleri ve tıp uzmanları da sorunu görmezden gelmekle suçlanıyor.

Ohio'da Lake ve Trumbull bölgeleri avukatları, her ilçe için opioid salgınının sosyal ve yasal masraflarının 1 milyar dolar olduğunu savundu. Yapılan ortak açıklamada, "Bugün Walmart, Walgreens ve CVS aleyhindeki karar, topluma verilen zarara ilişkin kesilen gecikmiş bir hesaptır" denildi.

3 zincir firma da ağrı kesicilerle ilgili olarak yasal olmayan kullanımlarını önlemek için adımlar attıklarını söyleyerek iddiaları yalanladı.

Opioidler hakkında bilinenler

  • Afyon çiçeği ve aynı etkiyi yaratan sentetik benzerlerinden üretiliyor.
  • Eroin gibi yasa dışı uyuşturucular, fentanyl gibi sentetik opioidler ve reçeteyle alınabilen kodein ve morfin içeren ağrı kesiciler bunlar arasında.
  • Opioidlerin tamamı beyin ve vücuttaki sinir hücreleriyle etkileşime geçiyor.
  • Düzenli kullanımları bağımlılığa neden olabiliyor.

Kaynaklar: Dünya Sağlık Örgütü, ABDUyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele Enstitüsü

          • -
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinini öldürüp suç aletini yok etmeye çalışmış! Nedenini duyan kahrolduGelinini öldürüp suç aletini yok etmeye çalışmış! Nedenini duyan kahroldu
PARTNERAşıklar kural bozdu!Aşıklar kural bozdu!
Öldü sanılıp morga konulmuştu! 5 gün sonra hayatını kaybettiÖldü sanılıp morga konulmuştu! 5 gün sonra hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından ekonomi zirvesi

Merkez Bankasından ekonomi zirvesi

Yolcular dondu kaldı! Kadıköy metrosunda dehşet anları

Yolcular dondu kaldı! Kadıköy metrosunda dehşet anları

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 7 maddelik açıklama

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 7 maddelik açıklama

Adli Tıp Uzmanı: Müslüme'nin 11 derecede dağda tek yaşaması olası değil

Adli Tıp Uzmanı: Müslüme'nin 11 derecede dağda tek yaşaması olası değil

Anadolu döviz satın aldı, Doğu döviz sattı!

Anadolu döviz satın aldı, Doğu döviz sattı!

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.