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"ABD'de yasa dışı göçmenlerin kaldığı merkezler hijyenden yoksun"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 21:51 | Son Güncelleme

CNN'in ele geçirdiği rapora göre Meksika sınırından yasa dışı yollarla ABD'ye geçerken gözaltına alınan göçmenler "tehlikeli derecede kalabalık ve hijyenden yoksun" merkezlerde tutuluyor - 125 kişi kapasiteli merkezde kalan kişi sayısı kimi günler 900'e kadar çıkıyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Meksika sınırından ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin, kapasitesinin çok üzerindeki merkezlerde tutulduğunu ortaya çıkardı.

Başkan Donald Trump'ın göçmen politikası ABD'nin ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürürken, basında yer alan bir haber, bu ülkeye gelen yasa dışı göçmenlerin durumununu gözler önüne serdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı müfettişinin ilgililere daha önceden bildirmeden gerçekleştirdiği tetkik esnasında hazırladığı ve Amerikan yayın kuruluşu CNN'in ele geçirdiği raporda, Teksas'ın El Paso bölgesindeki bir gözaltı merkezinin "tehlikeli derecede kalabalık ve hijyenden yoksun" olduğu belirtildi.

Del Norte adlı gözaltı merkezinin 125 kişinin kalması için tasarlandığına ancak 7 Mayıs'ta bu merkezde 750, 8 Mayıs'ta ise 900 yasa dışı göçmenin tutulduğuna işaret edilen raporda, buradaki durum "sadece ayakta durarak sığılacak bir ortam" olarak nitelendirildi.

Maksimum kapasitesi 12 kişi olan bir hücrede 76, 8 kişilik bir hücrede 41, 35 kişi kapasiteli başka bir hücrede ise 155 kişinin tutulduğu vurgulanan raporda, buralarda kalan kişilerin duş alamadığı, temiz kıyafetlere erişemediği ve haftalarca aynı kıyafetleri giymek zorunda kaldığı aktarıldı.

- Bazı mahkumlar tuvaletlerde duruyor

Raporda, "Gözaltındaki bazı göçmenlerin, yer açmak ve nefes alacak bir ortam oluşturmak için hücrelerdeki tuvaletlerde durduğu bu nedenle de tuvaletlere erişimin kısıtlandığı gözlemlendi." ifadesine yer verildi.

Ayrıca raporda, yasa dışı göçmenlerin uzun süre bu şekilde tutulmasının doğru olmadığı ve bir an önce gerekli adımların atılması gerektiği çağrısı yapıldı.

- Trump'ın göçmen politikası

Uzun süredir yasa dışı göçmenler konusundaki şikayetlerini açıktan dile getiren ve ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini isteyen Trump, son günlerde Meksika yönetimine yönelik üstü kapalı eleştirilerini artırmıştı.

Çarşamba günü Teksas'ın El Paso bölgesinde bin civarında yasa dışı göçmen gözaltına alınmış, Trump yönetimi bu tür sınır geçişlerine müsamaha göstermeyeceğini açıklamıştı.

Bugün de ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri sürerek, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi getirildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD göçmen

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