"ABD'de yasa dışı göçmenlerin kaldığı merkezler hijyenden yoksun"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Meksika sınırından ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin, kapasitesinin çok üzerindeki merkezlerde tutulduğunu ortaya çıkardı.

Başkan Donald Trump'ın göçmen politikası ABD'nin ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürürken, basında yer alan bir haber, bu ülkeye gelen yasa dışı göçmenlerin durumununu gözler önüne serdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı müfettişinin ilgililere daha önceden bildirmeden gerçekleştirdiği tetkik esnasında hazırladığı ve Amerikan yayın kuruluşu CNN'in ele geçirdiği raporda, Teksas'ın El Paso bölgesindeki bir gözaltı merkezinin "tehlikeli derecede kalabalık ve hijyenden yoksun" olduğu belirtildi.

Del Norte adlı gözaltı merkezinin 125 kişinin kalması için tasarlandığına ancak 7 Mayıs'ta bu merkezde 750, 8 Mayıs'ta ise 900 yasa dışı göçmenin tutulduğuna işaret edilen raporda, buradaki durum "sadece ayakta durarak sığılacak bir ortam" olarak nitelendirildi.

Maksimum kapasitesi 12 kişi olan bir hücrede 76, 8 kişilik bir hücrede 41, 35 kişi kapasiteli başka bir hücrede ise 155 kişinin tutulduğu vurgulanan raporda, buralarda kalan kişilerin duş alamadığı, temiz kıyafetlere erişemediği ve haftalarca aynı kıyafetleri giymek zorunda kaldığı aktarıldı.