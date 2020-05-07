ABD'de yasağa rağmen salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddetti, bir hafta hapis cezası aldı

"Mahkemenize ve yasalara çok saygım var. Daha önce böyle bir yerde bulunmadım. Bulunmak da istemezdim. Ama size katılmıyorum, efendim. Bana çocuklarımın karnını doyurduğum için bencil diyorsanız bu bencillik değil. Çocukları olan kuaförlerim var. Efendim, yasaların çocukların karnını doyurmaktan daha önemli olduğunu düşünüyorsanız durmayın. Ama salonumu kapatmayacağım."

Yargıç Eric V. Moye duruşmada Luther'a "Yaptığınız şeyin; kendi çıkarlarınızı toplumun çıkarlarının üstünde görmenin bencilce olduğunu kabul ederseniz ve eyalet yetkililerinden özür dilerseniz, sadece para cezası alacaksınız" dedi.

Luther mahkemeden salonunu kapatması için gelen uyarı yazısını 25 Nisan'da yaklaşık 100 kişinin katıldığı bir protesto gösterisinde yırtınca Salıgünü yargıç önüne çıktı.

Shelley Luther adlı kadının serbest bırakılması için sosyal medyada kampanya başlatılırken internette 400 bin dolar yardım toplandı.

ABD'nin Texas eyaletinde, koronavirüs salgınında yasağa rağmen salonunu açan bir kuaför, mahkemede "Bencil davrandığınızı kabul ederseniz, hapse girmeyeceksiniz" diyen yargıca, "Kusura bakmayın ama çocuklarımın karnını doyurmak bencillik değil" yanıtını verdi ve bir hafta hapis cezası aldı.

Bunun üzerine yargıç, Luther'e bir hafta hapis ve yedi bin dolar para cezası verdi. Luther ayrıca salonunun açık kaldığı her gün için 500 dolar ceza ödeyecek.

'Yargıç takdir yetkisini istismar etti'

Texas Valiliği aynı gün kuaför salonlarının yarından itibaren açılmasına karar verdi. Mahkeme binası önünde küçük bir grup Luther'ın serbest bırakılması için gösteri yaparken Texas Başsavcısı Ken Paxton, mahkemeye gönderdiği mektupta kararı "Takdir yetkisinin utanç verici bir istismarı" dedi ve Luther'ın serbest bırakılmasını istedi.

Paxton, "Yargıcın Shelley Luther'ı hapse atması gerekmiyordu. Bu salgın döneminde azılı mahkumları Covid-19 korkusuyla serbest bırakan bir hâkim, çocuklarının önüne yemek koymak için salonunu açan bir anneyi hapse gönderiyor" dedi.

