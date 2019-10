ABD'de yaşayan 3 Türk kadın yazardan New York Hayal Kumpanyası

''28 yıl önce geldiğim, masalını yitiren gökdelen devi New York'ta yaşadığım 7 farklı kasabada, birlikte yaşama kültürünü, kabusa dönüşen Amerika rüyasını ve göçmen masallarını birebir yaşayarak, son kitabım 'Manhattan Masalları'nda yazdım. 'Dünyanın neresine giderseniz gidin bir kalabalığa Türkçe seslendiğinizde mutlaka bir yanıt veren çıkacaktır' sözü ne kadar doğru! Manhattan'ın her köşesinde, Türkçe konuşan birine rastlarsınız. New York'un kalbi Manhattan ve çevresinde yaşama tutunmaya çalışan her Türk göçmenin bir hikayesi, bir masalı vardır. Memleketinden, büyüdüğü geleneklerinden, arkada bıraktıkları ailelerinden binlerce kilometre uzakta, gurbette yaşamanın endişe ve sancılarını paylaşan göçmenler, mozaikten çok ebruli bir kaynaşma yaşayarak birbirlerine tutunurlar.''

New York Hayal Kumpanyası ve "3 ELMA" oyunu hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şahin, 28 yıl önce geldiği New York'taki deneyimlerini kitaba dönüştürdüğünü ve kendisi gibi çok farklı tecrübeleri olan arkadaşlarıyla bir oyun sahneye koymak istediklerini anlattı.

Buket Şahin'in iki Türk kadın yazar arkadaşı ile hazırladığı "3 ELMA" adını verdikleri oyun, New York'ta sahnelenecek.

Eserleri, "Kibar Feyzo'', "Derman" ve "Kurbağalar" gibi filmlerle Türk sinemasına uyarlanan yazar Osman Şahin'in yine kendisi gibi yazar olan kızı Buket Şahin, "New York Hayal Kumpanyası" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

BETÜL YÜRÜK - ABD'deki deneyim ve birikimlerini yazdıkları kitaplardan esinlenerek sahnelemek isteyen 3 Türk kadın yazar, New York'ta bir kabarede bir araya geliyor.

Kendisi gibi New York'ta yaşayan yazar arkadaşlarıyla, göçmen hayallerini ve birikimlerini ortak bir projede paylaşmak istediklerini dile getiren Şahin, ''Benim gibi, New York'ta kitaplarını kaleme alan yazar dostlarım Ayşe Alagöz ve Günay Menekşe de 'Aşk Yolunda Masallar' kitabıyla umutlarımıza katıldı ve 'New York Hayal Kumpanyası' projesi ile isim babalığını Sunay Akın'ın yaptığı '3 ELMA' kabare projesi doğdu.'' dedi.

Şahin, kumpanyanın, Türk kültür ve edebiyatını Amerikalı seyircilerle buluşturmayı hedefleyen ''Turkish American Repertory of Theater& Entertainment'' bünyesine katıldığını ifade etti.

Edebiyat, tiyatro, müzik ve dansı buluşturan kabarenin de 3 skeçte sergileneceği bilgisini paylaşan Şahin, oyunun müzik yönetmenliğini ve sunuculuğunu ise New York'ta sunum ve şarkılarıyla farklı sahnelerde yer alan ve City University of New York'ta araştırmacı olan Handan Hizmetli'nin yapacağını sözlerine ekledi.