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ABD'de yaşayan dünyanın en yaşlı çifti 80'inci evlilik yıl dönümünü kutlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 02:52 | Son Güncelleme

80 yıldır evli olan 105 yaşındaki Charlotte ve 106 yaşındaki John Henderson dünyanın en uzun süreli evli çifti olma özelliğini taşıyor

ABD'de yaşayan dünyanın en yaşlı çifti olan John ve Charlotte Henderson, 80'inci evlilik yıl dönümlerini kutlayacak.

Washington Post gazetesinin haberine göre 80 yıldır evli olan 105 yaşındaki Charlotte ve 106 yaşındaki John dünyanın en uzun süreli evli çifti olma özelliğini taşıyor.

Henderson çifti hayattaki en yaşlı çift olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girdi.

1934 yılında Teksas eyaletinde üniversitede tanışan ve 1939 yılında evlenen çift, 22 Aralık'ta 80'inci evlilik yıl dönümünü kutlayacak.

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80'inci evlilik yıl dönümü ABD Charlotte Henderson dünyanın en yaşlı çifti John Henderson

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