ABD'de yaşayan Somalili gençler Türkiye'ye hayran kaldı

Türkiye'deki herkesin kendilere yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Ali, şunları belirtti:

Anadolu Üniversitesi Bilim, Sanat ve Kültür Merkezi gezdirilerek, burada Türk-İslam coğrafyası hakkında bilgilendirilen gençlerden Zehra Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'in çok güzel ve sıcak kanlı insanları barındıran bir kent olduğunu kaydetti.

Türkiye ile ABD arasındaki insani ilişkilerin zenginleşmesini, Somali kökenli ABD'li Müslümanların İslam medeniyetinin en önemli havzalarından biri olan Türkiye'de kimliklerine duydukları özgüveni artırmayı amaçlayan gezi kapsamında İstanbul ve Bursa'nın ardından Eskişehir'e gelen gençleri, kentte AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay karşıladı.

"Türkçeyi bilmesek de buradaki herkes bize yardımcı oluyor ve kibar davranıyor. Türkiye'yi yeniden gezmek istiyorum. Türk yemekleri çok güzel. ABD'ye döndüğümde Türkiye'nin yemeklerinden ve güzel tarihinden bahsedeceğim. Türk insanın kibarlığı ve sıcaklığını ABD'de yansıtmak istiyorum."

Gençlerden Omar Abuatieh, ilk kez geldiği Türkiye'de vatandaşların yakınlığı ve samimiyetinin kendisini etkilediğini vurguladı.

Türk halkının konuklarını rahat ettirmek için elinden geleni yaptığını dile getiren Abuatieh, "Türk mutfağını ve Türk yemeklerini çok sevdim. Türkiye'deki camilerden çok etkilendim. Çok büyük ve güzel camiler var. Türkiye'nin ABD'deki bir elçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Günay ise geziye katılan 14-24 yaş arasındaki 14 gencin Türkiye'nin gönül elçisi olacağını aktararak, "Eskişehir'de bulunan bu gençler, Türkiye, ABD ve Somali arasında köprü olarak geleceğe yön verecek. Bu arada gezide büyük emekleri olan Türkiye'nin Şikago Başkonsolosu Umut Acar'a teşekkür ediyorum." dedi.