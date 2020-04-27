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ABD’de Yaşayan Türk Corona Tecrübesini Anlatıyor 

27.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Seattle'da yaşayan Elif Lee, New York seyahati dönüşü ilk belirtilerini yaşadığı hastalıkla mücadelesi, test yaptırabilmek için verdiği çabayı ve bu yolda ABD sağlık sisteminde karşısına çıkan zorlukları VOA Türkçe’yle paylaştı

ABD’de Yaşayan Türk Corona Tecrübesini Anlatıyor 

Amerika’nın Washington eyaletindeki Seattle kenti, Corona virüsü vakalarının çıkış noktası oldu. Seattle'da yaşayan Elif Lee, New York seyahati dönüşü ilk belirtilerini yaşadığı hastalıkla mücadelesi, test yaptırabilmek için verdiği çabayı ve bu yolda ABD sağlık sisteminde karşısına çıkan zorlukları VOA Türkçe’yle paylaştı.

Amerika’da hastalığı hafif belirtilerle atlatanların hastaneye gitmesi önerilmiyor. Hastaların ağrı kesici ve ateş düşürücü alması, bol sıvı tüketmesi, dinlenmesi ve kendilerini çevrelerinden tecrit etmesi tavsiye ediliyor. Hatta bu nedenle birçok kişi, belirtileri hayatı tehdit edecek boyuta ulaşmadığı için test yapılarak kayıt altına geçmeden hastalığı atlatıyor.

“Nefes alma zorluğu, ateş, kan oksijen seviyesinde düşüş”

Elif Lee, Mart ayının ilk günlerinde hastalığın tüm belirtilerini taşıdığını, nefes alma zorluğu, göğsünde ağrı ve ateşin 8 gün boyunca devam ettiğini, ilk 6 günün sonunda ateşinin düşmeye başladığını, ancak bu kez de tansiyonunun yükseldiğini anlattı. Elif Lee, tüm dünyada olduğu gibi Amerika’da da salgının ilk günlerinde yaşanan test kiti sıkıntısıyla kendisinin de karşılaştığını, hastalandıktan 13 gün sonra acile gitmek zorunda kaldığında yapılan test sonucunun negatif çıktığını söyledi.

“Test var ama yeterince eldiven ve maske olmadığı için hafif vakalara yapmıyoruz”

Ancak Elif Lee, iki kez acil servise gitmek zorunda kalmış. Lee, son acil ziyaretinde kanda normalde yüzde 97’nin üzerinde olması gereken oksijen seviyesinin yüzde 89’a düştüğünü, bunun da virüsten kaynaklandığının söylendiğini anlattı. Lee, zatürre ya da ikinci bir enfeksiyon olasılığı incelendikten sonra taburcu edildiğini ve eve döndükten bir süre sonra aynı belirtileri eşinin yaşadığını paylaştı. Eşindeki semptomların daha hafif olduğunu, doktoru aradıklarında ise aldıkları yanıtın, “Evet elimizde test var ama yeterince eldiven ve maske olmadığı için hafif vakalara test yapmıyoruz,” olduğunu aktardı.

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