ABD’de Yaşayan Türk Corona Tecrübesini Anlatıyor 

Amerika’nın Washington eyaletindeki Seattle kenti, Corona virüsü vakalarının çıkış noktası oldu. Seattle'da yaşayan Elif Lee, New York seyahati dönüşü ilk belirtilerini yaşadığı hastalıkla mücadelesi, test yaptırabilmek için verdiği çabayı ve bu yolda ABD sağlık sisteminde karşısına çıkan zorlukları VOA Türkçe’yle paylaştı.

Amerika’da hastalığı hafif belirtilerle atlatanların hastaneye gitmesi önerilmiyor. Hastaların ağrı kesici ve ateş düşürücü alması, bol sıvı tüketmesi, dinlenmesi ve kendilerini çevrelerinden tecrit etmesi tavsiye ediliyor. Hatta bu nedenle birçok kişi, belirtileri hayatı tehdit edecek boyuta ulaşmadığı için test yapılarak kayıt altına geçmeden hastalığı atlatıyor.

“Nefes alma zorluğu, ateş, kan oksijen seviyesinde düşüş”

Elif Lee, Mart ayının ilk günlerinde hastalığın tüm belirtilerini taşıdığını, nefes alma zorluğu, göğsünde ağrı ve ateşin 8 gün boyunca devam ettiğini, ilk 6 günün sonunda ateşinin düşmeye başladığını, ancak bu kez de tansiyonunun yükseldiğini anlattı. Elif Lee, tüm dünyada olduğu gibi Amerika’da da salgının ilk günlerinde yaşanan test kiti sıkıntısıyla kendisinin de karşılaştığını, hastalandıktan 13 gün sonra acile gitmek zorunda kaldığında yapılan test sonucunun negatif çıktığını söyledi.